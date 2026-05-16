Продажи респираторов во Франции выросли в пять раз на фоне новостей о вирусах

Здоровье

Французский аптечный рынок лихорадит. Спрос на средства индивидуальной защиты совершил молниеносный рывок. Поставщики рапортуют о пятикратном росте интереса к респираторам. Хирургические маски сметают с полок в четыре раза быстрее обычного. Статистика одной крупной сети выглядит как тревожный кардиомонитор: недельный сбыт в 2,4 тысячи коробок сменился ажиотажным выкупом 15 тысяч единиц всего за трое суток.

Маска респиратор
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Маска респиратор

Масочный дефицит или эффект толпы

Поведенческая экономика объясняет этот всплеск мгновенно. Страх перед неизвестным — главный триггер потребительской активности. Покупатель не оценивает реальность угрозы через индивидуальный подход к своему здоровью, он копирует паттерны окружающих. Когда полки пустеют, включается инстинкт дефицита.

"Массовая закупка средств защиты часто не имеет под собой эпидемиологического обоснования. Люди реагируют на новостной фон, а не на реальные протоколы безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Риски реальных патогенов

Паника вокруг хантавирусов требует холодного рассудка. Это не респираторный вирус в привычном понимании, как грипп или омикрон. Основной путь передачи — контакт с продуктами жизнедеятельности грызунов. Маска здесь выступает лишь психологическим барьером. Важно понимать механизмы эволюции вирусов и способы их реального распространения, чтобы отличить угрозу от информационного шума.

"Инфекционные процессы управляются биологическими законами, а не спросом в аптеках. Маска эффективно защищает только при нарушении дистанции в местах массового скопления при передаче воздушно-капельной инфекции, но от хантавируса она вас не убережет", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Характеристика Реальный риск
Путь передачи хантавируса Вдыхание аэрозоля экскрементов грызунов
Эффективность маски Низкая (требуется дезинфекция и гигиена)

Организм подает сигналы о реальных проблемах гораздо раньше, чем заканчиваются маски в аптеках. Стоит помнить, что одышка на лестнице — это повод к чекапу легких, а не к покупке новой пачки респираторов.

"Паника парализует критическое мышление. Вместо бездумного накопления хирургических изделий лучше инвестировать время в базовую гигиену и контроль хронических состояний", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о защите

Почему маски помогают лишь частично?

Маска — это механический фильтр. Она защищает от крупных капель, но не является абсолютным щитом от вирусных частиц размером в десятки нанометров.

Меняется ли состав патогенов?

Вирусы постоянно мутируют. Однако методы базовой гигиены остаются константой, доказавшей свою эффективность десятилетиями.

Нужно ли носить маску дома?

Это не имеет смысла, если в помещении нет больного с активной стадией воздушно-капельной инфекции.

Спасет ли респиратор от любой заразы?

Респиратор класса FFP2 или FFP3 кратно эффективнее маски, но только при условии плотного прилегания к лицу без зазоров.

Экспертная проверка: врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-терапевт Анна Кузнецова

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
