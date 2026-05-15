Эффект бомбы: как обычный ПП-десерт превращается в агрессивное слабительное средство

Здоровье

Социальные сети превратили обычный "ПП-зефир" в инструмент экстренного вмешательства в работу кишечника. Люди массово скупают кондитерские изделия с мальтитом, надеясь разрешить проблему запоров без аптечных препаратов. Вирусные ролики обещают моментальный эффект, но за "натуральным составом" скрывается биохимическая ловушка.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Зефир с малиной и ванилью

Биохимия осмотического слабительного

Мальтит относится к сахарным спиртам, или полиолам. В организме человека он практически не всасывается в тонкой кишке. Достигая толстого кишечника, вещество создает высокое осмотическое давление. Оно буквально "вытягивает" воду из окружающих тканей в просвет кишки. Увеличение объема содержимого активирует перистальтику, часто приводя к неконтролируемым позывам.

"Мальтит работает как мощный осмотик. При чрезмерном потреблении он провоцирует не просто облегчение дефекации, а полноценную диарею с интенсивным газообразованием. Это не про здоровье, а про агрессивное воздействие на слизистую кишечника", — объяснил гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Цена "легкого" похудения

Использование сладостей в качестве медикаментозного средства — путь к метаболическому хаосу. Постоянное раздражение кишечника нарушает микрофлору и лишает организм нутриентов, которые не успевают усвоиться. Здоровье кишечника требует баланса, а не регулярных "взрывных" чисток. Стабильная работа организма зависит от клетчатки и водного режима, а не от способности заставить себя "прочиститься" тортом.

Характеристика Мальтит как слабительное
Тип воздействия Осмотическое
Риски Метеоризм, диарея, дисбиоз

"Люди часто путают медицинские показания с маркетинговыми уловками. Если у человека есть хронические проблемы с ЖКТ, заменять посещение врача поеданием зефира — опасная стратегия", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Почему организм реагирует жестко?

Ферментация полиолов бактериями толстого кишечника происходит очень быстро. Продуктом распада являются органические кислоты и газы. Для человека с чувствительным кишечником даже пара порций зефира обернется серьезным дискомфортом. Это не лечебная процедура, а перегрузка систем организма.

Ответы на популярные вопросы о мальтитном зефире

Безопасен ли мальтит для ежедневного употребления?

Нет, высокие дозировки (>30-50г) вызывают боли в животе и диарею из-за слабительного эффекта.

Почему "ПП-десерт" вызывает вздутие?

Сахарные спирты трудно усваиваются, что ведет к их активному брожению под действием микрофлоры толстой кишки.

Поможет ли такой зефир при хроническом запоре?

Это кратковременный симптомный эффект, который не устраняет причину запора и вредит микробиоте.

Можно ли давать такие сладости детям?

Детский ЖКТ более чувствителен к осмотическим агентам, поэтому риск тяжелой диареи у ребенка значительно выше.

Экспертная проверка: Гастроэнтеролог Сергей Данилов, Врач-терапевт Анна Кузнецова

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
