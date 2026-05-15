Эффект бомбы: как обычный ПП-десерт превращается в агрессивное слабительное средство

Социальные сети превратили обычный "ПП-зефир" в инструмент экстренного вмешательства в работу кишечника. Люди массово скупают кондитерские изделия с мальтитом, надеясь разрешить проблему запоров без аптечных препаратов. Вирусные ролики обещают моментальный эффект, но за "натуральным составом" скрывается биохимическая ловушка.
Мальтит относится к сахарным спиртам, или полиолам. В организме человека он практически не всасывается в тонкой кишке. Достигая толстого кишечника, вещество создает высокое осмотическое давление. Оно буквально "вытягивает" воду из окружающих тканей в просвет кишки. Увеличение объема содержимого активирует перистальтику, часто приводя к неконтролируемым позывам.
"Мальтит работает как мощный осмотик. При чрезмерном потреблении он провоцирует не просто облегчение дефекации, а полноценную диарею с интенсивным газообразованием. Это не про здоровье, а про агрессивное воздействие на слизистую кишечника", — объяснил гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Использование сладостей в качестве медикаментозного средства — путь к метаболическому хаосу. Постоянное раздражение кишечника нарушает микрофлору и лишает организм нутриентов, которые не успевают усвоиться. Здоровье кишечника требует баланса, а не регулярных "взрывных" чисток. Стабильная работа организма зависит от клетчатки и водного режима, а не от способности заставить себя "прочиститься" тортом.
|Характеристика
|Мальтит как слабительное
|Тип воздействия
|Осмотическое
|Риски
|Метеоризм, диарея, дисбиоз
"Люди часто путают медицинские показания с маркетинговыми уловками. Если у человека есть хронические проблемы с ЖКТ, заменять посещение врача поеданием зефира — опасная стратегия", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.
Ферментация полиолов бактериями толстого кишечника происходит очень быстро. Продуктом распада являются органические кислоты и газы. Для человека с чувствительным кишечником даже пара порций зефира обернется серьезным дискомфортом. Это не лечебная процедура, а перегрузка систем организма.
Нет, высокие дозировки (>30-50г) вызывают боли в животе и диарею из-за слабительного эффекта.
Сахарные спирты трудно усваиваются, что ведет к их активному брожению под действием микрофлоры толстой кишки.
Это кратковременный симптомный эффект, который не устраняет причину запора и вредит микробиоте.
Детский ЖКТ более чувствителен к осмотическим агентам, поэтому риск тяжелой диареи у ребенка значительно выше.
