Здоровье

В Республике Башкортостан отмечен резкий всплеск заболеваемости тяжелыми формами менингококковой инфекции, которая характеризуется стремительным течением и высоким риском летального исхода. Специалисты фиксируют двукратное увеличение числа пациентов с генерализованным типом патологии, что требует особого внимания со стороны медицинского сообщества и населения.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рост показателей и группы риска

Согласно актуальным данным контролирующих органов, в регионе за прошедший год количество выявленных случаев опасного недуга выросло с 6 до 12. В масштабах всей страны ситуация также остается напряженной: общероссийская статистика демонстрирует рост более чем в 2,6 раза, при этом лидирующие позиции по числу инфицированных занимают Москва и Московская область. Вместе с тем стоит отметить, что менингококк крайне коварен из-за наличия бессимптомных носителей, которыми могут являться до четверти взрослого населения. В свою очередь, именно дети младшего возраста остаются наиболее уязвимыми, так как болезнь у них может развиться буквально за несколько часов, переходя в критическую стадию. Нередко даже при успешном излечении пациенты сталкиваются с долгосрочными последствиями, сопоставимыми по тяжести с тем, как брекетами разрушается костная ткань при неправильном подходе к лечению в зрелом возрасте, сообщает mkset.ru.

"Специфика этой инфекции заключается в стремительном поражении сосудистой системы и оболочек мозга, что может привести к необратимым изменениям в организме. Важно помнить, что любая лихорадка с нетипичной сыпью требует немедленной госпитализации, а своевременная вакцинация остается единственным надежным барьером против инвалидизации", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Сергеевна Кузнецова.

Профилактика и меры предосторожности

Основным инструментом сдерживания эпидемиологической угрозы врачи называют иммунизацию современными препаратами, которые защищают от четырех наиболее распространенных серотипов бактерии. Помимо прививок, эксперты рекомендуют обращать внимание на общую гигиену и состояние иммунитета, ведь зачастую привычные предметы интерьера угрожают здоровью, становясь убежищем для различных патогенов. Важно понимать, что при подозрении на менингит счет идет на минуты, и промедление недопустимо. Также стоит помнить, что общее укрепление организма через правильное питание омолаживает организм и помогает лучше сопротивляться агрессивным внешним факторам, снижая общую нагрузку на защитные системы человека.

Ответы на популярные вопросы о менингококковой инфекции

Как быстро развивается болезнь?

Инфекция характеризуется молниеносным течением: от первых признаков недомогания до критического состояния может пройти всего несколько часов.

Каковы главные отличительные симптомы?

Ключевыми признаками являются резкий скачок температуры до 40 градусов, нестерпимая головная боль и специфическая темная сыпь, которая не бледнеет при нажатии.

Кто является основным источником заражения?

Источником может быть как больной человек, так и здоровый носитель, который выделяет бактерии при кашле, чихании или разговоре.

Помогает ли обычная гигиена защититься от менингококка?

Гигиена важна, однако из-за воздушно-капельного пути передачи наиболее эффективным методом профилактики официально признана вакцинация.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
