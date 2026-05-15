Счет идет на минуты: эксперты Башкортостана бьют тревогу из-за всплеска менингита

В Республике Башкортостан отмечен резкий всплеск заболеваемости тяжелыми формами менингококковой инфекции, которая характеризуется стремительным течением и высоким риском летального исхода. Специалисты фиксируют двукратное увеличение числа пациентов с генерализованным типом патологии, что требует особого внимания со стороны медицинского сообщества и населения.
Согласно актуальным данным контролирующих органов, в регионе за прошедший год количество выявленных случаев опасного недуга выросло с 6 до 12. В масштабах всей страны ситуация также остается напряженной: общероссийская статистика демонстрирует рост более чем в 2,6 раза, при этом лидирующие позиции по числу инфицированных занимают Москва и Московская область. Вместе с тем стоит отметить, что менингококк крайне коварен из-за наличия бессимптомных носителей, которыми могут являться до четверти взрослого населения. В свою очередь, именно дети младшего возраста остаются наиболее уязвимыми, так как болезнь у них может развиться буквально за несколько часов, переходя в критическую стадию.
"Специфика этой инфекции заключается в стремительном поражении сосудистой системы и оболочек мозга, что может привести к необратимым изменениям в организме. Важно помнить, что любая лихорадка с нетипичной сыпью требует немедленной госпитализации, а своевременная вакцинация остается единственным надежным барьером против инвалидизации", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Сергеевна Кузнецова.
Основным инструментом сдерживания эпидемиологической угрозы врачи называют иммунизацию современными препаратами, которые защищают от четырех наиболее распространенных серотипов бактерии. Помимо прививок, эксперты рекомендуют обращать внимание на общую гигиену и состояние иммунитета. Важно понимать, что при подозрении на менингит счет идет на минуты, и промедление недопустимо.
Инфекция характеризуется молниеносным течением: от первых признаков недомогания до критического состояния может пройти всего несколько часов.
Ключевыми признаками являются резкий скачок температуры до 40 градусов, нестерпимая головная боль и специфическая темная сыпь, которая не бледнеет при нажатии.
Источником может быть как больной человек, так и здоровый носитель, который выделяет бактерии при кашле, чихании или разговоре.
Гигиена важна, однако из-за воздушно-капельного пути передачи наиболее эффективным методом профилактики официально признана вакцинация.
