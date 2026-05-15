Шанс на жизнь: подмосковные врачи выхаживают младенцев с критическими показателями

В медицинских центрах Московской области с начала текущего года врачи успешно выходили 687 новорожденных, появившихся на свет раньше срока. Значительная часть этих детей требовала особого внимания из-за критических показателей здоровья при рождении.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info Новорожденный

Технологии выхаживания младенцев

Специалисты отмечают, что почти у ста младенцев была зафиксирована экстремально низкая масса тела. Вместе с тем современная трехуровневая система родовспоможения региона, включающая перинатальные центры и профильные институты, позволяет справляться с самыми сложными случаями, сообщает "Вести Подмосковья".

"С начала года подмосковные врачи спасли 687 недоношенных детей, причём 96 из них появились на свет с экстремально низкой массой тела. Каждый такой случай требует максимальной концентрации всей системы: от момента родов до выхаживания", — говорит вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Мнение специалистов

Стоит отметить, что высокотехнологичное оборудование и квалификация персонала играют решающую роль в стабилизации состояния таких пациентов. В свою очередь, для будущих матерей созданы специальные цифровые сервисы, позволяющие своевременно получать необходимую поддержку.

"Развитие перинатальной помощи в Подмосковье демонстрирует впечатляющие результаты, так как выхаживание детей с весом менее килограмма — это ювелирная работа медиков. Важно, чтобы женщины имели доступ к качественной диагностике еще на этапе планирования беременности для минимизации рисков преждевременных родов", -- отметила в беседе с Pravda. Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Викторовна Нестерова.

Ответы на популярные вопросы о недоношенных детях

Какой вес считается экстремально низким при рождении?

Экстремально низкой массой тела врачи называют вес ребенка менее 1000 граммов при рождении.

Где в Подмосковье оказывают помощь таким детям?

Помощь оказывается в перинатальных центрах и Московском областном НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ).

Что помогает врачам спасать недоношенных младенцев?

Основными факторами успеха являются высокая квалификация реаниматологов и наличие современных кювезов, имитирующих условия внутриутробного развития.

Где получить информацию о родах в регионе?

Вся актуальная информация для беременных доступна на специализированном портале "Стань мамой в Подмосковье".

Развитие системы родовспоможения в Московской области остается приоритетным направлением социальной политики региона. Использование передовых методик и концентрация ресурсов позволяют ежегодно сохранять жизни сотням детей, родившихся с патологиями или раньше положенного срока.