Россияне в этих регионах пьют меньше остальных: низкие цифры могут скрывать тревожный подвох

Здоровье

Низкий уровень употребления алкоголя в отдельных регионах не всегда означает одинаковую причину: где-то он связан с религиозными и культурными нормами, где-то — с уровнем жизни, климатом или риском ухода части потребителей в суррогатный алкоголь. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПСКЛИНИКА" Александр Панов.

Фото: sxc.hu by Nik Frey (niksan), https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Ранее начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков сообщил, что самое низкое потребление алкоголя среди российских регионов зафиксировано на Северном Кавказе, в Ставропольском крае, Туве и Москве.

Панов отметил, что различия между регионами нельзя объяснять одной причиной. На уровень употребления алкоголя влияют социальная среда, уклад жизни и нормы, которые исторически закрепились на конкретной территории. В одних регионах алкоголь более заметно встроен в бытовую культуру, в других отношение к нему изначально строже.

"Такая статистика действительно периодически появляется, и разница между регионами бывает заметной. Есть регионы, где употребляют больше, и есть регионы, где употребляют меньше. Здесь можно выделить несколько факторов: культурные и традиционные ценности, религию, отношение общества к алкоголю. Например, в исламских республиках и на Северном Кавказе изначально может быть более негативное отношение населения к употреблению спиртного, поэтому показатели там ниже", — пояснил он.

Специалист обратил внимание, что экономические причины тоже могут влиять на статистику. В регионах с более низким уровнем жизни у части населения может быть меньше возможностей покупать легальный алкоголь. Однако такие данные важно оценивать осторожно, поскольку снижение легальных продаж не всегда означает реальное снижение употребления.

"В некоторых регионах социальный уровень может быть ниже, и у населения просто может не хватать денег на покупку легального алкоголя. Но в этой ситуации нужно смотреть, нет ли злоупотребления суррогатами. Может быть и такой момент, когда легального алкоголя покупают меньше, а проблема все равно сохраняется в другой форме. Поэтому экономический фактор важен, но его нельзя оценивать отдельно от других обстоятельств", — предупредил врач.

Панов добавил, что значение могут иметь климатические условия и особенности отдельных народов в переносимости алкоголя. В более жарких регионах, по его словам, спиртное могут употреблять меньше, чем в холодных. При этом у некоторых северных народов риск быстрого формирования зависимости может быть выше.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
