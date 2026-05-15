Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты

Здоровье

Скумбрия может стать доступной альтернативой более дорогой красной рыбе: она содержит омега-три, белок и вещества, которые помогают поддерживать организм и снижать воспаление. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.

Запечённая в духовке скумбрия
Фото: commons.wikimedia.org by pompi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённая в духовке скумбрия

Сюракшина посоветовала при выборе недорогих морепродуктов обращать на его пищевую ценность. По ее словам, в доступной рыбе могут содержаться важные для организма жирные кислоты, белок и макроэлементы. Поэтому бюджетный рацион тоже можно сделать полезным, если выбирать простые виды рыбы и готовить их щадящими способами.

"На первое место я бы поставила скумбрию. В ней содержится омега-три, которая необходима организму, помогает снижать уровень холестерина и обладает противовоспалительным действием. Кроме того, скумбрия дает организму необходимый белок и может заменить более дорогостоящую красную рыбу. Из доступных вариантов также стоит обратить внимание на минтай: он содержит нужные организму макроэлементы и хорошо подходит для полезного рациона", — пояснила диетолог.

Врач отметила пользу сельди, которую часто рассматривают как доступный продукт на каждый день. По составу она близка к скумбрии и также может быть источником омега-три. При этом важен не только выбор рыбы, но и способ ее приготовления. Копченые и слишком соленые варианты специалист не считает лучшим решением для постоянного рациона.

"Сельдь и скумбрия — это практически однотипные продукты, и сельдь тоже может быть источником омега-три. Но копченую рыбу лучше не выбирать: это лишняя нагрузка на поджелудочную железу. Скумбрию лучше готовить в духовке или на пару, тогда это действительно полезный продукт. Соленая рыба задерживает жидкость, поэтому людям с гипертонией она нежелательна, даже у здорового человека после нее могут появиться отеки", — предупредила Сюракшина.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
