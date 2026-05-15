Их называют лучшими любовниками: за внимательностью к партнеру скрывается неожиданный подвох

Здоровье

Тревожность может делать человека более уступчивым в отношениях, но это не означает, что он становится лучшим любовником: чаще речь идет о страхе потерять партнера и готовности жертвовать собственными желаниями. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что люди с тревожными и депрессивными расстройствами оказались лучшими любовниками.

Метелина не согласилась с утверждением, что тревожные люди автоматически оказываются лучшими любовниками. Такая вовлеченность чаще связана не с гармоничной близостью, а с неуверенностью и страхом потерять отношения. Человек может быть особенно внимателен к партнеру, чтобы снизить тревогу и убедиться, что связь остается безопасной.

"Люди с тревожным расстройством и те, кто не уверен в будущем, могут более трепетно относиться к отношениям, потому что боятся их потерять. Вряд ли можно сказать, что из-за этого они являются лучшими любовниками. Скорее они готовы подстраиваться под интересы партнера, чтобы снять собственную тревожность. Им важно, чтобы партнер своим отношением показывал, что бояться нечего, что он рядом и не собирается уходить", — пояснила психолог.

Эксперт разделила заботу о партнере и тревожную подстройку, при которой человек почти перестает учитывать себя. В здоровой близости важны и интерес к желаниям другого, и внимание к собственным потребностям. Если же человек действует из страха, он может уступать не потому, что действительно этого хочет, а чтобы сохранить ощущение безопасности.

"Называть таких людей лучшими любовниками — слишком смелое утверждение. В близости важны не только внимание к партнеру, но и контакт с собственными желаниями. Гармоничный человек может проявлять интерес к потребностям другого, не теряя при этом себя. Если же человек постоянно отказывается от своих желаний, это говорит скорее о страхе потерять отношения, чем о здоровой сексуальности", — подчеркнула Метелина.

Специалист обратила внимание, что тревожный человек способен соглашаться на близость, несмотря на усталость, нежелание или внутреннюю неготовность. В другой ситуации он может не озвучивать свои сексуальные предпочтения, чтобы не создавать лишнего напряжения. Проблема не в качестве интимной жизни, а в том, что один из партнеров постоянно отказывается от себя.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
