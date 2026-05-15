Лишний вес охватил половину россиян: несколько лишних килограммов тянут за собой букет болезней

Здоровье

Лишний вес все чаще становится расплатой за комфортную жизнь: люди выбирают калорийные продукты, меньше двигаются из-за транспорта, удаленной работы и автоматизации быта, а затем сталкиваются с нагрузкой на сердце, суставы и обмен веществ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян сообщил, что избыточный вес выявлен у 56% россиян, а ожирением страдают 22-26% жителей страны.

Калинчев связал распространение лишнего веса в России не с уникальной национальной причиной, а с общей моделью развитых стран. По его оценке, в спокойных и сытых обществах показатели постепенно становятся похожими, потому что у людей меняется сам образ жизни. Комфорт, доступность еды и снижение бытовой активности создают условия для набора веса.

"Такая ситуация характерна не только для России, а для развитых стран в целом. Там, где нет голода и серьезных потрясений, люди получают достаточно еды, но при этом тратят меньше энергии. Физической активности стало меньше: многое автоматизировано, есть общественный и личный транспорт, у части людей — удаленная работа. Главные факторы здесь — гиподинамия и избыточное питание, особенно за счет фастфуда, полуфабрикатов и других калорийных продуктов с плохим составом", — пояснил врач.

Специалист обратил внимание, что лишний вес опасен не только изменением внешности. Даже несколько лишних килограммов становятся нагрузкой, которую человек носит на себе каждый день. Чем больше масса тела, тем сильнее страдают сердце, сосуды, суставы и позвоночник. На этом фоне могут запускаться заболевания, которые затем сами ограничивают физическую активность.

"Есть такой диагноз — метаболический синдром. Это когда абдоминальное ожирение осложняется букетом болезней, связанных с лишним весом. Самое частое и первое из них — артериальная гипертензия, затем преддиабет и диабет. Также могут развиваться желчекаменная болезнь, атеросклероз, инфаркты и инсульты. Если лишний вес уже есть, надо худеть сразу, а не ждать, пока ситуация будет прогрессировать", — предупредил Калинчев.

В развитии проблемы врач выделил и исторический фактор. Массово толстеть, по его словам, первыми начали американцы, потому что дольше других жили в условиях стабильного изобилия. Позже похожая ситуация стала заметна в Европе, а в России резкий рост интереса к диетологии и контролю веса появился сравнительно недавно.

"Если родители имеют лишний вес и видят, что ребенок тоже склонен к ожирению, менять питание и образ жизни нужно всей семье. Основные приемы пищи часто проходят дома, поэтому правильная еда должна быть общей для всех, а не отдельным ограничением для ребенка. Нельзя добиться результата, если взрослые сохраняют прежние привычки и пытаются изменить только ребенка. Дети копируют родителей, поэтому профилактика ожирения должна начинаться с семейного образа жизни", — заключил врач.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
