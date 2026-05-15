Мышиная лихорадка подкрадывается через обычную пыль: дачная уборка может ударить по почкам

Мышиная лихорадка опасна тем, что заражение может произойти незаметно при уборке дачного дома или хозяйственных помещений, когда в воздух поднимается пыль с частицами экскрементов грызунов и вирус попадает в дыхательные пути. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог Надежда Чернышова.

Фото: Own work by BlueBreezeWiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мышь

Ранее в России зафиксировали всплеск заболеваемости мышиной лихорадкой: в период с января по апрель 2026 года только в Удмуртии зарегистрировано 52 случая, что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Чернышова объяснила, что геморрагическая лихорадка с почечным синдромом относится к вирусным заболеваниям и передается через грызунов. Опасность связана не столько с прямым контактом с мышами, сколько с тем, что они оставляют следы жизнедеятельности в домах, сараях и на дачных участках. Особенно рискованной становится уборка после долгого отсутствия людей.

"Грызуны, которые переносят вирус, сами часто не имеют выраженных признаков болезни и остаются его носителями. Они оставляют продукты жизнедеятельности, в том числе фекалии, в дачном доме или другом помещении. Когда человек приезжает на дачу и начинает сухую уборку веником, пыль с частицами мышиных экскрементов поднимается в воздух. При вдыхании такой пыли вирус может попасть в организм и вызвать заболевание", — пояснила она.

Врач назвала главным правилом профилактики защиту дыхательных путей от пыли с частицами экскрементов грызунов. Во время уборки нужно использовать респиратор или качественную маску, не подметать веником, а протирать поверхности влажной тряпкой. Еду и воду необходимо держать так, чтобы на них не попадала пыль.

"Во время отдыха на природе нельзя класть продукты прямо на траву или пеньки. Нужно следить, чтобы еда и вода не соприкасались с пылью, которая может быть загрязнена. Все поверхности, на которые ставятся продукты, должны быть чистыми. Прививки от этого заболевания, к сожалению, нет, поэтому защитить человека могут только меры профилактики", — предупредила Чернышова.

По ее словам, вирус иногда переносят ежи, которые могли контактировать с зараженными мышами. Особенно осторожными нужно быть детям, которые часто берут таких животных в руки, если они выходят на дорожки и не убегают. Врач подчеркнула, что вирусные частицы могут оставаться на иголках и лапках животного, поэтому трогать ежей нельзя.

"Заболевание начинается как обычная вирусная инфекция или грипп: резко поднимается температура, появляются сильная головная боль, слабость, плохое самочувствие и боли в мышцах. Часто бывает покраснение глаз, а затем может появиться симптом капюшона — краснеют лицо, шея и верхняя часть туловища. Позже возникают мелкие кровоизлияния на коже, иногда они группируются в полосы, похожие на след от удара хлыста", — рассказала терапевт.

Чернышова подчеркнула, что самым тревожным признаком становится нарушение работы почек. Через несколько суток после начала болезни у человека может резко уменьшиться количество мочи, вплоть до полной остановки ее выделения. Если после поездки на дачу, уборки или работы с пылью появились симптомы, похожие на простуду, нужно сразу обратиться к врачу.

"Если после поездки на дачу, уборки или работы с пылью появились симптомы простуды, нужно сразу обратиться к врачу. Обязательно надо рассказать, где человек был перед тем, как заболел. В такой ситуации важно не затягивать с обращением за медицинской помощью. Чем быстрее человек попадет в руки врачей, тем больше шансов, что он переболеет без последствий", — заключила специалист.