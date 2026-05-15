Убежище для патогенов: привычные предметы интерьера угрожают здоровью

Здоровье

Роскачество опубликовало данные о самых "грязных" зонах в жилых помещениях. Рейтинг ожидаемо возглавили предметы, которые мы привыкли считать безобидными. Кухонная губка — идеальный биореактор. Пористая структура удерживает влагу и остатки органики, превращая аксессуар в дом для колоний бактерий. Эксперты настаивают на еженедельной замене материала.

Современная кухня в нежно-голубом оттенке
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Второй очаг инфекции — разделочные доски. Дерево, несмотря на эстетичность, покрывается микротрещинами. Это убежище для патогенов. Важно разделять доски для разной группы продуктов: сырого мяса, рыбы, овощей и готовых блюд. Помните: даже экстренное хирургическое вмешательство иногда становится следствием банальных ошибок с гигиеной продуктов питания.

"Кухня — это зона риска. Игнорирование правил товарного соседства и обработки поверхностей прямо конвертируется в кишечные инфекции. Люди часто забывают, что холодильник требует не просто протирки полок, а агрессивной антисептической обработки", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Как правильно обеззараживать инвентарь

Прикосновения к кранам, выключателям и дверце холодильника — ежедневный путь передачи бактерий. Эти точки контакта собирают микробы со всех углов дома. Отдельный пункт — резиновые уплотнители холодильных камер. В них скапливается конденсат и крошки, создавая питательную среду для плесени и болезнетворных микроорганизмов.

Объект Рекомендация по обработке
Губка для посуды Замена каждые 7 дней
Холодильник Генеральная мойка 1 раз в месяц

Не забывайте, что чистота начинается с базы — контроля состава продуктов и адекватного ПП-рациона, который не перегружает органы. Избыточная вера в "эко-средства" часто мешает реально дезинфицировать поверхности.

"Одной воды недостаточно. Нужно использовать составы, способные разрушать биопленки микробов. Частое мытье с бытовой химией — единственный способ остановить размножение флоры в микропорах дерева и резины", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о чистоте

Можно ли кипятить губки для дезинфекции?

Не стоит. Нагрев в микроволновке или кипячение лишь на короткое время снижают количество бактерий, но не удаляют их полностью. Проще купить новую.

Почему нельзя использовать одну доску?

Перекрестное загрязнение — прямой путь к сальмонеллезу или кампилобактериозу. Бактерии с сырого мяса перейдут на хлеб или зелень.

Как мыть холодильник внутри?

Раствором соды или специализированными составами для холодильников. Обычные средства для посуды тоже подходят, если тщательно смыть их водой.

Нужно ли дезинфицировать выключатели?

Да. Это места общественного пользования внутри семьи. Протирайте их антисептическими салфетками хотя бы раз в неделю.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
