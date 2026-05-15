Цена идеальной улыбки: повальное увлечение брекетами разрушает костную ткань

Здоровье

Мода на "голливудскую" улыбку часто игнорирует физиологию.  Установка брекетов у взрослых пациентов наносит удар по костному аппарату. Повальное увлечение коррекцией прикуса — часто бизнес-проект, а не медицинская необходимость.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мужчина в кабинете стоматолога

Почему страдают ткани?

Перемещение зубов — это принудительная перестройка костной структуры. Взрослая костная ткань менее пластична, чем детская. Нагрузка провоцирует убыль кости и рецессию десны. Оголенные корни становятся критической точкой. Начинается повышенная чувствительность, растет риск кариеса корня. Иногда процесс требует удаления здоровых зубов ради "эстетики". Важно понимать разницу между лечением патологий и улучшением внешности, где индивидуальные критерии здоровья важнее навязанных стандартов.

"Пациенты часто путают эстетическую коррекцию с функциональной стоматологией. Принудительное смещение зубного ряда требует тщательного анализа биомеханики. Рецессия десны после брекетов — это не редкий побочный эффект, а риск, о котором пациент должен знать до старта лечения", — подчеркнула стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Характеристика Последствия для здоровья
Костная ткань Риск уменьшения объема и нестабильность корней
Десна Развитие рецессии и оголение шеек зубов

Забота о здоровье требует комплексного подхода. Если вы планируете вмешательство, помните, что даже верные анализы могут быть обманчивы без оценки общего состояния организма.

"Ошибки ортодонтического лечения трудно исправить. Смещение зубов без учета состояния пародонта — путь к ранней потере зубов. Если корень оголился, восстановить прежний уровень ткани крайне сложно", — констатировал стоматолог-ортопед Артём Гайдуков.

Ответы на популярные вопросы о брекетах

Можно ли ставить брекеты после 30?

Технически можно, но риски для костной ткани в этом возрасте значительно выше, чем в подростковом.

Что делать, если десна поднялась?

Необходима консультация пародонтолога для оценки глубины десневых карманов и степени оголения корня.

Всегда ли нужно удалять зубы для брекетов?

Нет, это решение принимается только при дефиците места в зубной дуге, что само по себе спорный хирургический этап.

Как понять, что брекеты вредят?

Появление дискомфорта, высокая чувствительность зубов и заметное изменение контура десны — сигналы для внепланового осмотра.

Экспертная проверка: стоматолог-терапевт Елена Воронина, стоматолог-ортопед Артём Гайдуков
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
