Гадюки выходят из спячки: фатальные ошибки при укусе

Майское тепло на Урале пробуждает не только подснежники. Гадюки выходят из спячки. Три случая укусов уже зафиксированы в свердловских лесах. Пострадавшие — люди разного возраста. Противоядие против беспечности — только сухой расчет.

Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Змея гадюка

Биохимия атаки: почему змея кусает

Гадюка лишена природной агрессии. Змея — это засадный хищник. Она реагирует на угрозу, а не на объект охоты. Неосторожный шаг грибника — для нее критический стресс. Человек наступает на территорию, где пресмыкающееся чувствует себя хозяином.

Смертельный "фольклор": что делать нельзя

Народные методы в лечении укусов гадюки — это ускоренный путь к некрозу. Жгут перекрывает кровоток. Токсины концентрируются в одной точке. Результат — локальная гангрена. Алкоголь лишь разгоняет лимфатическую систему.

Опасные действия ("вредное") Правильный алгоритм ("безопасное") Накладывать тугой жгут Промыть рану чистой водой Делать глубокие насечки Приложить антисептик и стерильный бинт Употреблять алкоголь Принять обезболивающее и антигистаминное Прижигать место укуса огнем Обездвижить конечность и ехать к врачу

Первая помощь: алгоритм действия

Холод и покой. Главная задача — замедлить лимфоток. Это снижает скорость распространения яда по организму. В подобных обстоятельствах важна скорость эвакуации, а не попытки самостоятельной хирургии. Если вы встретили в лесу опасности тайги, важно сохранять трезвость рассудка.

Ответы на популярные вопросы о змеях

Можно ли отсасывать яд из раны?

Только если у вас нет ни одной микротравмы во рту или на губах. В противном случае токсин попадет в кровь спасателя.

Почему гадюки чаще кусают весной?

У змей идет период активного размножения и метаболизма. Они выходят на открытые места, чтобы прогреться на солнце.

Нужно ли пытаться поймать змею?

Нет. Попытка схватить змею приведет к повторному укусу с более высокой дозировкой яда.

Какая одежда защищает от укусов?

Плотные высокие ботинки и длинные брюки из грубой ткани — стандартная экипировка для леса.

