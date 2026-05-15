Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Битва за клиента: как салоны красоты пытаются выжить
Мошенники используют стресс перед экзаменами для вымогательства денег у школьников
Перезагрузка организма: как живопись и музыка спасают от старости
Ветшающие дома под угрозой: депутаты меняют правила оплаты экспертизы
Больше, чем просто бумага: почему международные права становятся обязательными для отдыха в 2026
Рекордная скидка на особняк актера: как изменились финансовые условия сделки Стивена Сигала
Жительница Находки приговорена к двум годам колонии-поселения за ДТП со скорой помощью
Математический скелет: как ученые научились отличать шедевры от хаоса ИИ
От 20 миллионов за виллу: реальные цены и скрытые риски саудовского рынка недвижимости

Невидимый масштаб: почему реальное число детей с аутизмом в 5 раз выше официальных цифр

Здоровье

 

Аутизм у ребенка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Lance Nellson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Аутизм у ребенка

Российская медицина десятилетиями игнорировала масштаб проблемы РАС. Официальные сводки Минздрава упрямо твердили о 0,4% детей с аутизмом. Это капля в море. Реальная картина оказалась в пять с лишним раз объемнее. Первое масштабное популяционное исследование, проведенное в Воронеже, показало цифру 2,2%. Мы наконец-то срываем табличку "невидимки" с тысяч детей, которые годами выпадали из поля зрения системы.

Цифровая пропасть между отчетами и явью

В исследовании приняли участие почти 35 тысяч воронежских школьников младших классов. Ученые из "Сириуса" и профильных вузов применили строгий математический аппарат, чтобы исключить статистические погрешности. Результат: 22 ребенка на 1000 имеют признаки РАС. Для сравнения —  США фиксирует 3,2%. Разница в показателях продиктована не генетикой, а качеством работы врачей и фильтрами скрининга.

"Государственная система зачастую просто не видит легкие формы аутизма, списывая их на педагогическую запущенность или особенности характера. В итоге дети с сохранным интеллектом не получают должной коррекционной помощи до момента, пока не возникнет глубокий социальный провал", — подчеркнула врач-педиатр Елена Сафонова.

Миф о гипердиагностике

Критики кивают на США, заявляя об избыточном поиске патологий. Но так ли это опасно? Треть всех выявленных случаев РАС — это тяжелые нарушения. Эти дети требуют постоянной поддержки, логопедической коррекции и врачебного контроля. Если они не попадают в статистику, значит, они вычеркнуты из жизни общества.

Характеристика Последствия отсутствия диагноза
Тяжелая степень РАС Полная социальная изоляция, отсутствие помощи
Легкая степень РАС Школьная дезадаптация, буллинг, неврозы

"Рост статистики говорит лишь о том, что специалисты научились замечать детей с аутизмом, которые ранее успешно мимикрировали под нейротипичных сверстников. Это не избыток диагнозов, а триумф профессиональной зоркости", — пояснила психолог Надежда Осипова.

Почему ранний диагноз — не приговор

Стигматизация психиатрии — главный враг прогресса. Психологи напоминают: РАС не лечится "волшебной таблеткой". Основа терапии — прикладной поведенческий анализ (АВА-терапия). Навыки, полученные в рамках коррекции, полезны любому ребенку с дефицитом социализации. Даже если диагноз в будущем будет снят, время, потраченное на развитие социальных навыков, не станет потерянным для развития личности.

"Когда мы видим, что хаотичное воспитание дополняется недиагностированной особенностью развития, мы получаем конфликт, разрушающий психику ребенка. Диагноз — это не клеймо, а инструкция по эксплуатации, позволяющая выстроить грамотный маршрут помощи", — констатировала психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о РАС

Действительно ли в стране эпидемия аутизма?

Нет, это доказательство улучшения качества диагностики. Раньше часть детей просто не учитывали.

Нужно ли лечить РАС медикаментозно?

Специфических таблеток от аутизма не существует. Препараты применяют только при сопутствующих расстройствах.

Почему девочек диагностируют реже?

Они лучше считывают социальные паттерны и имитируют поведение окружающих, скрывая симптомы.

Поможет ли терапия, если диагноз ошибочен?

Да. Методики коррекции социальных навыков полезны любому ребенку со сложностями в общении.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-педиатр Елена Сафонова, психолог Надежда Осипова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Садоводство, цветоводство
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Еда и рецепты
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Последние материалы
Невидимый спазм: почему при здоровых легких возникают одышка и ком в горле
Больше, чем просто бумага: почему международные права становятся обязательными для отдыха в 2026
Забудьте о джинсовых шортах: этот шелковый хит станет главной базой лета-2026
Невидимый масштаб: почему реальное число детей с аутизмом в 5 раз выше официальных цифр
Вместо рыбы — лужа жира: живой символ Байкала который растворяется на солнце
Рекордная скидка на особняк актера: как изменились финансовые условия сделки Стивена Сигала
Захват в Оманском заливе: спецназ Ирана взял на абордаж судно у берегов ОАЭ
Жительница Находки приговорена к двум годам колонии-поселения за ДТП со скорой помощью
Взрыв был, а эпицентра нет: как на самом деле расширяется Вселенная и почему мы никогда не увидим ее край
Математический скелет: как ученые научились отличать шедевры от хаоса ИИ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.