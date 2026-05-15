Секрет ясного взгляда: как остановить усталость глаз в эпоху бесконечных мониторов

Здоровье

Ежедневная цифровая нагрузка на зрение достигает критических отметок: среднестатистический пользователь проводит перед мониторами и смартфонами от пяти до десяти часов. Отсутствие полноценного отдыха для глаз провоцирует развитие астенопии, проявляющейся через жжение, покраснение и эффект "песка" под веками. Как сообщает офтальмолог Антон Казанцев, подобные сигналы организма часто игнорируются, хотя они требуют немедленной коррекции рабочего процесса.

Очки на рабочем столе (символ усталости глаз)
Фото: https://unsplash.com by Temple Cerulean is licensed under Free
Очки на рабочем столе (символ усталости глаз)

Для минимизации вреда эксперт рекомендует располагать монитор на расстоянии 50-70 см от лица, при этом центр экрана должен находиться на 15-20 градусов ниже линии взгляда. Такое положение снижает испарение слезной пленки и снимает нагрузку с шейного отдела, предотвращая сопутствующее защемление нерва. Особую опасность представляют гаджеты с диагональю менее семи дюймов, работа с которыми, по словам Казанцева, повышает риск развития миопии в полтора раза по сравнению со стационарными ПК. Чтобы минимизировать влияние стресса на организм, полезно развивать позитивное мышление, помогающее легче переносить рутинную нагрузку — сообщает Газета.Ru.

Важным элементом профилактики остается техника "20-20-20": каждые 20 минут необходимо на 20 секунд фокусироваться на объекте в шести метрах от себя. По мнению офтальмолога, это позволяет расслабить цилиарную мышцу и избежать спазма аккомодации, мешающего четко видеть вдаль. В дополнение к этому следует контролировать частоту моргания, которая при работе за компьютером падает в три раза, вызывая сухость роговицы. Если ребенок молчит о дискомфорте, родителям стоит обратить внимание на частое потирание глаз, что может быть первым признаком падения остроты зрения.

"Длительная концентрация на цифровых объектах лишает нас естественной визуальной стимуляции, что негативно сказывается не только на физиологии глаза, но и на общем психоэмоциональном состоянии", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Гигиена рабочего места также включает организацию мягкого рассеянного освещения без бликов на экране и поддержание влажности воздуха в пределах 40-60%. Сухой воздух от кондиционеров ускоряет деградацию слезной пленки, поэтому регулярное проветривание и использование увлажнителей становятся обязательными условиями. Казанцев подчеркнул, что простые привычки и своевременное использование капель без консервантов способны защитить зрительную систему от хронических патологий в эпоху тотальной цифровизации.

Ответы на популярные вопросы о здоровье глаз

Почему при работе за компьютером глаза сохнут быстрее?

Во время концентрации на экране человек моргает значительно реже — около 5-7 раз в минуту вместо положенных 15-20. Из-за этого слезная пленка не успевает вовремя обновляться и быстрее испаряется с поверхности роговицы.

На каком расстоянии от глаз должен находиться смартфон?

Минимальное безопасное расстояние составляет 30-40 сантиметров, однако эксперты предупреждают, что длительное использование устройств с маленьким экраном (менее 7 дюймов) гораздо вреднее для зрения, чем работа за полноценным монитором.

Что такое компьютерный зрительный синдром?

Это комплекс симптомов, включающий двоение, нечеткость зрения, головные боли, а также физический дискомфорт в области глаз. Он возникает из-за постоянного напряжения глазных мышц и нарушения режима увлажнения слизистой.

Помогают ли увлажняющие капли предотвратить падение зрения?

Капли устраняют сухость и дискомфорт, защищая поверхность глаза от повреждений, но они не исправляют уже имеющиеся нарушения рефракции, такие как близорукость или астигматизм.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
