Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заправки на грани: как АИ-92 тянет бизнес к убыткам и чем это грозит водителям
Терапия "треш-контентом": как известный стилист восстанавливается после съёмок
Право на выбор: Елена Проклова высказалась о нашумевшем наследстве Людмилы Арининой
Финляндия наткнулась на золотую жилу под боком у России — масштаб находки заставил пересмотреть карты
Отцы в активной фазе: новые правила подготовки к рождению первенца
Цена материнского стресса: НТВ раскрыл истинную причину вызова врачей к Казючиц
Тайное становится невидимым: в МФТИ нашли замену дорогому стелс-напылению
Ловушка обожания: почему Полина Диброва перестала посещать спортзал из-за возлюбленного
Сакральное место: как утренние разговоры в ванной спасают брак Тома Хэнкса

Живой биореактор: как врачи восстанавливают кисть внутри живота

Здоровье

Травматологи Пятигорска провели сложнейшую реконструкцию, буквально "спрятав" поврежденную кисть пациента в мягкие ткани брюшной полости. Решение продиктовано суровой физиологической необходимостью: после падения бетонной плиты конечность лишилась кожного покрова, а риск некроза и госпитальной инфекции стал критическим. Подобный метод — филатовский стебель или лоскутная аутоваскуляризация — позволяет культуре тканей регенерировать в защищенной среде.

Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате
Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате

Биологический инкубатор: как работают сосуды

Организм пациента превратили в "биореактор". Брюшная стенка обладает мощным кровоснабжением, необходимым для приживления кожного лоскута. Без этой основы риск отторжения трансплантата возрастает в геометрической прогрессии. Физика процесса проста: создание парабиоза между кистью и локальными тканями живота заставляет капиллярную сеть прорастать в поврежденную зону.

Параметр Значение
Метод Аутопластика лоскутом
Цель Ангиогенез

Клиника и восстановление

Пациент сохраняет подвижность пальцев внутри "кармана". Это ключевой этап реабилитации, предотвращающий развитие контрактур. Подобная физическая активность, даже в ограниченном режиме, способствует сохранению нейромышечной проводимости. Постоянный контроль лекарственной терапии позволяет избежать осложнений воспалительного характера.

"Основная опасность здесь — инфекционный контроль. Поверхность раневого дефекта — открытые ворота для бактерий, поэтому работа в условиях стерильности на промежуточных этапах критична для прогноза," — разъяснила в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Ответы на популярные вопросы о реконструктивной хирургии

Зачем вшивать руку в живот, если есть пересадка кожи?

При глубокой травме с дефицитом сосудистого ложа обычная пересадка кожи просто не приживется из-за отсутствия питания. Брюшная полость дает необходимую васкуляризацию.

Сколько времени нужно провести в таком состоянии?

Обычно от трех до шести недель. Срок зависит от скорости формирования новой сети капилляров.

Не атрофируются ли мышцы кисти?

Пациенту дают упражнения на сжатие, чтобы поддерживать тонус мышц и предотвратить склерозирование сухожилий.

Какие риски для внутренних органов?

Операция проводится подкожно, брюшная полость при грамотной технике хирурга остается изолированной, риск системных поражений минимален.

После завершения цикла прорастания сосудов руку отсекут от брюшной стенки вместе с подготовленным кожным лоскутом. Это позволит полностью закрыть дефект, сохранив жизнеспособность конечности.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Туризм
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Популярное
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут

Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.

Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Последние материалы
Финляндия наткнулась на золотую жилу под боком у России — масштаб находки заставил пересмотреть карты
Пицца за 15 минут без духовки: 5 секретных способов на сковороде, которые заменят доставку
Живой биореактор: как врачи восстанавливают кисть внутри живота
Орбитальный апокалипсис возможен: зачем военные США моделируют тотальное уничтожение спутников
Отцы в активной фазе: новые правила подготовки к рождению первенца
Цена материнского стресса: НТВ раскрыл истинную причину вызова врачей к Казючиц
Забудьте про брюки: 5 фасонов юбок, которые сделают вашу фигуру идеальной этим летом
Голоса из недр гранита: почему камни в лесах Карелии начали петь и пугать туристов
Тайное становится невидимым: в МФТИ нашли замену дорогому стелс-напылению
Кофе, шоколад и черешня: эффектная комбинация, чтобы приготовить нежный бисквитный десерт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.