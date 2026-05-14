Храп, слабость и лишний вес могут начаться из-за носа: этот ночной симптом многие зря терпят годами

Ночная или утренняя заложенность носа может быть признаком вазомоторного ринита, при котором нарушается тонус носовых раковин, ухудшается сон, появляется храп и повышается риск воспаления пазух. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала "Доктор", врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Зайцев отметил, что заложенность носа по утрам или ночью чаще связана с тем, как носовые раковины реагируют на положение лежа. В норме они сохраняют тонус и не мешают дыханию, но при вазомоторном рините ткани начинают постепенно отекать, поэтому нос закладывает не сразу, а в течение нескольких минут или часов.

"Когда человек ложится, у него начинается перераспределение крови. Если тонус нижних носовых раковин достаточный, нос закладывать не будет. Носовая раковина изнутри состоит из губчатой, или кавернозной, ткани, и при вазомоторном рините этот тонус, как правило, нарушен. Поэтому нос не закладывает мгновенно, а постепенно, за минуты или часы, начинает отекать и перестает нормально дышать", — пояснил он.

Врач объяснил, что постоянное нарушение носового дыхания отражается не только на комфорте, но и на работе организма во время сна. При заложенности ухудшается вентиляция, человек хуже высыпается, пазухи носа получают меньше кислорода, а при нарастающем отеке может развиться воспаление.

"Дальше возникает плохая вентиляция головного мозга, и человек из-за этого не может выспаться. Затем отекают пазухи носа, они уже не могут напитываться кислородом и воспаляются — возникает синусит. Может появиться ронхопатия: человек начинает сильно храпеть, потому что нос не дышит и открывается рот. Все это приводит к повышению внутричерепного давления, слабости, утомляемости, нарушению качества сна, а на этом фоне человек может начать полнеть", — объяснил специалист.

Зайцев подчеркнул, что пробуждение с заложенным носом может указывать на активное течение вазомоторного ринита. В такой ситуации не стоит пытаться постоянно решать проблему сосудосуживающими каплями: они дают временное облегчение, но не восстанавливают нормальную работу носовых раковин и могут только усугубить состояние.

"Лучшее, что человек может сделать для себя в моменте, — закапать сосудосуживающие капли. Но на ночь их точно не хватит, и в этой ситуации человек загоняет себя в угол. От капель ему сейчас будет лучше, но по факту станет хуже, потому что тонус носовых раковин не восстановится. Если не обратиться вовремя, дело может дойти до хирургической операции", — предупредил врач.

Специалист добавил, что при регулярной ночной или утренней заложенности нужно обратиться к лор-врачу, чтобы пройти лечение и вернуть утраченный тонус носовых раковин. Тогда носовое дыхание ночью сможет восстановиться, мозг будет полноценно получать кислород, человек начнет лучше высыпаться и чувствовать себя днем значительно бодрее.