Ребенок молчит, а зрение уже падает: 3 сигнала, которые родители часто пропускают

Проблемы со зрением у ребенка могут проявляться не жалобами, а изменением поведения: он хуже следит за предметами, не различает объекты на расстоянии или теряет интерес к игрушкам и обучению. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала директор ЧУ ПОО "Международный оптический колледж", кандидат медицинских наук Мария Левина.

Левина пояснила, что при оценке зрения у ребенка прежде всего нужно учитывать его возраст. Самый надежный способ не пропустить проблему — проходить плановые осмотры у офтальмолога в установленные сроки, потому что маленький ребенок не всегда может сам рассказать, что стал хуже видеть.

"Все зависит от возраста ребенка. Есть установленные Министерством здравоохранения периоды, когда необходимо посещать врача-офтальмолога, и в детском возрасте этого особенно важно придерживаться. Если ребенок еще не может сказать, что он не видит, врач уже может заметить признаки снижения остроты зрения. Поэтому первое и самое важное — своевременно посещать специалиста", — сказала она.

Специалист подчеркнула, что первые признаки можно заметить дома, наблюдая за реакцией ребенка на яркие предметы и игрушки: следит ли он за ними взглядом, поворачивает ли голову и проявляет ли интерес. Когда ребенок уже идет на контакт, родители могут поочередно проверять каждый глаз, потому что при снижении зрения на одном глазу второй часто компенсирует проблему.

"Можно попросить ребенка закрыть один глаз ладошкой и спросить, видит ли он, сколько пальцев вы показываете или какую игрушку демонстрируете. Потом так же нужно проверить другой глаз. Еще один доступный способ — сравнивать зрение ребенка со своим: например, видит ли он номер приближающегося автобуса. Если вы видите объект, а ребенок нет, это может говорить о снижении остроты зрения", — объяснила эксперт.

Левина добавила, что родителей должно насторожить снижение интереса ребенка к мультикам, обучению или окружающим предметам: причина может быть не в невнимательности, а в ухудшении зрения. При любых подозрениях нужно обратиться к детскому офтальмологу, поскольку чем раньше проблему заметят и начнут лечение, тем выше шанс быстро справиться с нарушением.