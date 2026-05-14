Защемление нерва в пояснице может довести до операции: эти симптомы опасно игнорировать

Резкая нагрузка на фоне малоподвижного образа жизни может привести к сдавлению нервного корешка в пояснице, сильной боли, онемению, слабости и в отдельных случаях даже к необходимости срочного хирургического вмешательства. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

Невролог пояснил, что формулировка "защемление нерва" обычно описывает ситуацию, при которой боль возникает из-за давления на нервный корешок. Такое состояние требует внимания специалиста, поскольку за ним может стоять проблема с межпозвонковым диском, а выраженность симптомов зависит от степени сдавления.

"Если мы говорим о пояснице, то провоцировать защемление могут чрезмерные физические нагрузки. Или, наоборот, гиподинамия, когда человек не тренирует позвоночник. Чаще всего это сочетание недостаточной активности и резкой чрезмерной нагрузки. При защемлении нерва обычно речь идет о грыже межпозвонкового диска, которая давит на корешок нерва, из-за этого и возникает боль", — сказал Соков.

Врач подчеркнул, что такое состояние нельзя оставлять без внимания, поскольку оно может требовать полноценного медицинского наблюдения. В некоторых ситуациях, когда сдавление корешка выражено или сопровождается тяжелыми симптомами, пациенту может потребоваться оперативное лечение.

"Это проблема, которая требует лечения и внимания врачей. Если появляются критические симптомы, важно не откладывать обращение за медицинской помощью. К таким жалобам относится стойкая боль, которая не купируется таблетками или уколами. Также насторожить должны онемение и слабость, то есть потеря мышечной силы", — отметил невролог.

Соков назвал нарушение мочеиспускания одним из симптомов, которые могут указывать на серьезное поражение нервных структур при грыже межпозвонкового диска в поясничном отделе. В такой ситуации обращение к врачу нельзя откладывать: пациенту может потребоваться срочная помощь, в том числе хирургическое вмешательство.

"Если повлиять на причину, которая привела к защемлению нервного корешка, то можно рассчитывать на хороший результат. Важно лечить не только саму боль, а именно тот фактор, из-за которого возникло сдавление. Когда причина устранена или взята под контроль, вероятность возвращения боли снижается", — заключил Соков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
