Ранние ягоды на прилавках: как распознать качественный продукт без лаборатории

Здоровье

Покупка ранних весенних ягод в официальных торговых точках является безопасной процедурой, так как вся продукция проходит строгий фитосанитарный мониторинг перед попаданием на прилавки.

Урожай крупной клубники
Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова is licensed under publiс domain
Кандидат медицинских наук Дарья Русакова пояснила, что наличие современных агротехнологий позволяет получать урожай круглогодично, однако потребителям стоит проявлять бдительность при выборе места покупки. Специалист рекомендует всегда запрашивать декларации о соответствии, которые подтверждают отсутствие превышения норм вредных веществ в плодах.

Использование удобрений и защитных составов от насекомых — стандартная практика для фермерских хозяйств, которая не делает продукт токсичным при соблюдении регламентов. Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, производители обязаны выдерживать сроки выведения химикатов до того, как начнется сбор урожая.

При этом тепличная ранняя клубника может вызвать аллергию в случаях индивидуальной чувствительности или нарушения условий транспортировки, поэтому измерить содержание нитратов можно бытовыми тестерами.

Многие ошибочно полагают, что частная продукция "с грядки" априори полезнее промышленной, однако это утверждение часто является мифом.

"Даже фермерская клубника или клубника, которую выращивают на дачах, огородах, как правило, тоже выращена при использовании удобрений. Такую клубнику никто не проверяет на количество нитратов и пестицидов, а клубника, которая попадает на прилавки, она более проверенная", — подчеркнула Русакова.

Важно понимать, что промышленный контроль гарантирует прозрачность состава, в то время как стихийные рынки не дают никаких гарантий чистоты продукта.

"Хотя магазинные ягоды проходят контроль, стоит помнить, что избыток ранних плодов в рационе может создать лишнюю нагрузку на систему детоксикации организма, если у человека уже имеются проблемы с пищеварением", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о ранних ягодах

Безопасно ли покупать клубнику в марте или апреле?

Да, если покупка совершается в магазинах, где на продукцию есть сертификаты качества. Такие ягоды проходят обязательную лабораторную проверку на пестициды и тяжелые металлы.

Чем опасны нитраты в первой ягоде?

В допустимых пределах они не вредны, однако их высокая концентрация может вызвать интоксикацию. Перед употреблением раннюю ягоду рекомендуется тщательно мыть или замачивать в прохладной воде на 15 минут.

Почему фермерская ягода может быть опаснее магазинной?

Частные садоводы часто используют удобрения бесконтрольно, не соблюдая дозировки. В отличие от крупных поставщиков, они не обязаны сдавать каждую партию на анализ в лабораторию.

Как качество питания влияет на общее самочувствие?

Правильный выбор продуктов поддерживает здоровый баланс в организме, так как микрофлора ЖКТ управляет нашими эмоциями и общим уровнем энергии.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
