Сирень в спальне лучше не держать: один букет может превратить ночь в мучение

Красивый букет сирени в квартире может оказаться не просто источником приятного запаха, а фактором риска для людей с повышенной чувствительностью: пыльца способна спровоцировать чихание, насморк, зуд в глазах, головную боль, нарушения сна и общее ухудшение самочувствия. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Беляева объяснила, что сирень не стоит считать универсально опасным растением, однако для людей с предрасположенностью к аллергии такой букет может стать раздражающим фактором. Врач напомнила, что пыльца способна вызывать реакции повышенной чувствительности, а срывание веток к тому же вредит самим деревьям.

"Пыльца сирени может быть аллергеном, поэтому людям с предрасположенностью к таким реакциям лучше не держать этот букет дома. Есть данные, что в листьях содержатся гликозиды, способные вызывать нарушения сна и зрения, хотя исследований на эту тему немного. Если сирень все же хочется принести домой, ее не стоит ставить в спальне или комнате, где человек проводит много времени, а помещение нужно проветривать", — сказала она.

Врач обратила внимание, что негативная реакция на сирень может возникнуть не только у людей с уже известной аллергией. Сенсибилизация иногда развивается постепенно: аллерген воздействует на организм без заметных проявлений, но в какой-то момент симптомы появляются даже после привычного контакта с растением.

"Если раньше реакции не было, а потом она появилась, это не значит, что сирень стала какой-то другой. Просто организм в какой-то момент может перестать справляться, и аллергия начинает проявляться. Это касается не только сирени или растений, а в принципе любого вещества, которое является аллергеном. При симптомах вроде чихания, зуда в глазах и насморка нужно убрать аллерген, принять антигистаминный препарат и лучше показаться врачу", — пояснила специалист.

Беляева добавила, что при таких реакциях важно не только убрать букет, но и оценить состояние здоровья. Врач рекомендовала при необходимости пройти обследование и сделать аллергопробы, поскольку аллергия может быть перекрестной — на другие растения, продукты или лекарственные препараты.

"Если после контакта с сиренью ухудшается самочувствие, появляется головная боль, нарушается сон или возникают сердечно-сосудистые реакции, аллерген нужно убрать и проследить за состоянием. Желательно обратиться к врачу, поскольку такие проявления могут быть связаны не только с аллергией, но и с хронической патологией. Игнорировать их нельзя: за здоровьем нужно следить внимательно", — заключила она.