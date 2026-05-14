Скальпель против лишнего веса: почему даже мини-желудок не подарит вечную стройность

Здоровье

Радикальное похудение при экстремальном весе редко обходится без хирургии, но даже скальпель бессилен, если не перенастроить "голову". Диетолог Лидия Ионова в интервью NewsInfo объяснила: когда вес зашкаливает за 150 кг, бариатрия становится единственным шансом на спасение, позволяя преодолеть "мертвую точку", перед которой пасуют любые диеты. Однако врач предупреждает — уменьшение желудка лишь дает фору, а вот справляться с дофаминовыми ловушками и привычкой заедать стресс пациенту придется уже вместе с психотерапевтом.

Диета
Фото: Pravda by Алексей Дорофеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Диета

Эксперт привела в пример блогершу, сбросившую 73 килограмма за год. Таким образом, при исходных показателях около 160 кг бариатрия стала фундаментом для спасения здоровья. Как сообщается на сайте NewsInfo, подобное вмешательство позволяет преодолеть плато, так как традиционными методами пациенты с супер-ожирением способны потерять максимум 45-50 килограммов за длительный цикл в полтора-два года. При этом важно помнить, что резкое изменение анатомии ЖКТ создает риски развития патологий внутренних органов, требующих постоянного контроля специалистов.

"Она похудела за счет бариатрической хирургии, это первая и самая главная причина, она сделала продольную резекцию желудка. Часть желудка отрезается, в результате человек не может есть большими порциями, уменьшается всасывание", — пояснила Ионова.

Для сохранения стабильного веса необходима глубокая проработка психологических травм и компульсивного переедания под надзором психотерапевта, иначе велика вероятность рецидива болезни.

Специалист отметила, что комплексная поддержка и профилактика метаболических нарушений должны включать пожизненное наблюдение у гастроэнтеролога для коррекции дефицитов витаминов и минералов. NewsInfo напоминает, что физическое уменьшение органа — это лишь инструмент, а не гарантия отсутствия возврата килограммов в будущем.

"Хирургия помогает убрать симптом, но не воздействует на нейробиологию привычки и дофаминовые циклы вознаграждения, связанные с едой. Если не выстроить новый рацион в долгосрочной перспективе, организм найдет способ компенсировать объем за счет высокой калорийности малых порций", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о бариатрии и похудении

Почему после операции вес может вернуться?

Если пациент не проходит психотерапию и не меняет пищевые привычки, компульсивное переедание заставляет его употреблять калорийную пищу мелкими порциями, что постепенно растягивает оставшуюся часть желудка или ведет к набору веса за счет сахаров.

Нужно ли принимать витамины пожизненно?

Да, из-за изменения всасывающей поверхности желудочно-кишечного тракта многие микронутриенты перестают усваиваться в нужном объеме из обычной еды, что требует регулярного приема специальных комплексов.

Какова роль психолога в процессе снижения веса?

Специалист помогает проработать травматический опыт и расстройства пищевого поведения, которые зачастую являются первопричиной накопления экстремальной жировой массы.

Можно ли добиться таких результатов без хирургии?

При весе свыше 150-160 кг потеря более 50 кг естественным путем крайне затруднена биологически и требует колоссальных усилий в течение нескольких лет, поэтому бариатрия считается наиболее эффективным методом в таких случаях.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
