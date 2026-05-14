Ребенка с СДВГ нельзя просто заставить сидеть смирно: эта ошибка бьет по его будущему

Здоровье

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) не делает человека успешнее в бизнесе, но работа на себя может быть удобнее для таких людей из-за свободы графика, меньшего количества внешних правил и возможности самостоятельно принимать решения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, карьерный консультант Анна Мухина.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Мухина не стала связывать предпринимательские способности напрямую с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. По ее словам, речь скорее о том, что людям с такими особенностями бывает труднее жить в жестко заданной системе, поэтому они ищут формат, где можно больше опираться на собственный ритм.

"Сам по себе СДВГ вряд ли помогает в бизнесе. Люди с таким синдромом часто более активны по темпераменту, но им труднее подстраиваться под внешние правила: офисный график, отчетность перед начальником и общие рамки поведения. Поэтому бизнес может стать выходом: человек сам выстраивает график, ориентируется на свои возможности и принимает решения без постоянной зависимости от руководителя", — пояснила психолог.

При этом специалист подчеркнула, что СДВГ не является болезнью, которую можно просто вылечить и забыть. Особенно важна своевременная помощь детям: им бывает сложно адаптироваться к коллективу, выдерживать учебный режим и осваивать новые навыки без индивидуального подхода.

"Вылечить это невозможно: человек с некоторыми особенностями остается на всю жизнь. Но обращаться к специалисту надо в любом случае, особенно если речь о ребенке. При выраженном синдроме ему трудно встраиваться в коллектив, у него могут быть сложности с обучением и освоением навыков. Такому ребенку нужен индивидуальный подход, потому что гиперактивному человеку трудно сидеть на одном месте, а при дефиците внимания ему сложно сосредоточиться", — отметила специалист.

Мухина обратила внимание, что давление, ругань и попытки заставить ребенка вести себя "как все" не решают проблему и могут только навредить. В более выраженных случаях, по ее словам, могут подключаться медикаментозные средства, однако основой помощи остаются грамотный воспитательный подход, поведенческая коррекция и обучение ребенка пониманию собственных особенностей.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
