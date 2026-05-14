Пытка жарой: как за пару минут создать условия для спасения из солнечного плена

Тепловой удар — это невидимый нокаут от природы. Пока вы наслаждаетесь летом, ваш организм может незаметно подойти к критической черте, за которой следует резкий обморок. Терапевт Людмила Лапа предупреждает: патологический процесс запускается мгновенно — от легкого головокружения до падения в бездну дезориентации проходит всего мгновение.

Чтобы снизить риски, необходимо минимизировать пребывание под прямыми лучами, использовать головные уборы и помнить, что аллергия на солнце часто становится дополнительным триггером для ухудшения общего самочувствия.

Первоочередная задача при оказании помощи — немедленная эвакуация человека в тень или кондиционируемое помещение для обеспечения притока кислорода. Терапевт рекомендует использовать подручные средства, например, сделать импровизированный козырек из газеты или укрыть пострадавшего в густой тени деревьев.

Крайне важно охладить область головы влажной тканью, однако вода не должна быть ледяной, чтобы не спровоцировать сосудистый спазм. Как сообщается на сайте NewsInfo, сухость слизистых оболочек и атипичная слабость являются классическими предвестниками перегрева, при этом показатели на градуснике могут оставаться в пределах нормы.

"Надо обдувание свежим воздухом сразу, под кустарники, сделать из газетки козырек, чтобы человек совершенно был защищен от солнца. Холодная водичка, но не сильно холодная, в зависимости от температуры воздуха. Намочить тряпочку, на лоб положить, на голову положить", — сказала Лапа.

"При тепловом ударе основная нагрузка ложится на сердечно-сосудистую систему из-за резкого сгущения крови, вызванного потерей влаги. Обильное питье — это не просто способ утолить жажду, а необходимая мера для поддержания ударного объема сердца и профилактики тромбозов в условиях гипертермии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Помимо дефицита жидкости опасность подстерегает и во время отдыха на природе, так как высокая температура ускоряет химические реакции. Например, яд на пикнике может выделиться из пластиковой посуды при контакте с горячей пищей, усугубляя интоксикацию организма.

Для эффективного восстановления специалист советует давать воду небольшими порциями, ориентируясь на постепенное снижение интенсивности симптомов обезвоживания.

Ответы на популярные вопросы о тепловом ударе

Как отличить тепловой удар от обычного недомогания?

Главными маркерами являются внезапная шаткость походки, сильная сухость во рту и резкое желание присесть, возникающие именно на фоне пребывания в жаркой среде.

Какая вода лучше всего помогает при перегреве?

Оптимально использовать воду комнатной температуры. Слишком холодная жидкость может вызвать шоковую реакцию сосудов и замедлить процесс нормализации терморегуляции.

Всегда ли при тепловом ударе поднимается высокая температура?

Нет, в начале развития патологии температура тела может оставаться субфебрильной или даже нормальной, хотя внутренние системы уже испытывают серьезный стресс.

Нужно ли использовать SPF-защиту для профилактики удара?

Косметические средства защищают от ожогов и фотостарения, но не спасают от общего перегрева организма, поэтому их нужно сочетать с ношением панам и нахождением в тени.

