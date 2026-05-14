Пытка жарой: как за пару минут создать условия для спасения из солнечного плена

Тепловой удар — это невидимый нокаут от природы. Пока вы наслаждаетесь летом, ваш организм может незаметно подойти к критической черте, за которой следует резкий обморок. Терапевт Людмила Лапа предупреждает: патологический процесс запускается мгновенно — от легкого головокружения до падения в бездну дезориентации проходит всего мгновение.
Чтобы снизить риски, необходимо минимизировать пребывание под прямыми лучами, использовать головные уборы и помнить, что аллергия на солнце часто становится дополнительным триггером для ухудшения общего самочувствия.
Первоочередная задача при оказании помощи — немедленная эвакуация человека в тень или кондиционируемое помещение для обеспечения притока кислорода. Терапевт рекомендует использовать подручные средства, например, сделать импровизированный козырек из газеты или укрыть пострадавшего в густой тени деревьев.
Крайне важно охладить область головы влажной тканью, однако вода не должна быть ледяной, чтобы не спровоцировать сосудистый спазм. Как сообщается на сайте NewsInfo, сухость слизистых оболочек и атипичная слабость являются классическими предвестниками перегрева, при этом показатели на градуснике могут оставаться в пределах нормы.
"Надо обдувание свежим воздухом сразу, под кустарники, сделать из газетки козырек, чтобы человек совершенно был защищен от солнца. Холодная водичка, но не сильно холодная, в зависимости от температуры воздуха. Намочить тряпочку, на лоб положить, на голову положить", — сказала Лапа.
"При тепловом ударе основная нагрузка ложится на сердечно-сосудистую систему из-за резкого сгущения крови, вызванного потерей влаги. Обильное питье — это не просто способ утолить жажду, а необходимая мера для поддержания ударного объема сердца и профилактики тромбозов в условиях гипертермии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Помимо дефицита жидкости опасность подстерегает и во время отдыха на природе, так как высокая температура ускоряет химические реакции.
Для эффективного восстановления специалист советует давать воду небольшими порциями, ориентируясь на постепенное снижение интенсивности симптомов обезвоживания.
Главными маркерами являются внезапная шаткость походки, сильная сухость во рту и резкое желание присесть, возникающие именно на фоне пребывания в жаркой среде.
Оптимально использовать воду комнатной температуры. Слишком холодная жидкость может вызвать шоковую реакцию сосудов и замедлить процесс нормализации терморегуляции.
Нет, в начале развития патологии температура тела может оставаться субфебрильной или даже нормальной, хотя внутренние системы уже испытывают серьезный стресс.
Косметические средства защищают от ожогов и фотостарения, но не спасают от общего перегрева организма, поэтому их нужно сочетать с ношением панам и нахождением в тени.
