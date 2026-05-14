Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандалы, рекорды и давление трибун: финал Кубка Гагарина выходит на новый уровень
Массированный удар по Украине стал частью большой стратегии: Киеву придется выдержать новую нагрузку
Эти отели Омска получили почти идеальные оценки: что скрывают отзывы постояльцев
Хит "Я ворона" обернулся уголовным делом: Шаляпин встал между Линдой и гневом Фадеева
Система координат – Россия: жена звезды сериала Кухня борется за возвращение супруга
Конец польских ожиданий: Варшава проиграла конкуренцию за американские войска
Ставка на бизнес-успех: почему Меган Маркл стала главным добытчиком в семье принца Гарри
Миротворческие амбиции Трампа: что мешает США заняться урегулированием конфликта на Украине
Обратный эффект скандала: как уголовное дело за час заполнило зал певицы Линды

Пытка жарой: как за пару минут создать условия для спасения из солнечного плена

Здоровье

Тепловой удар — это невидимый нокаут от природы. Пока вы наслаждаетесь летом, ваш организм может незаметно подойти к критической черте, за которой следует резкий обморок. Терапевт Людмила Лапа предупреждает: патологический процесс запускается мгновенно — от легкого головокружения до падения в бездну дезориентации проходит всего мгновение.

Жара
Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Жара

Чтобы снизить риски, необходимо минимизировать пребывание под прямыми лучами, использовать головные уборы и помнить, что аллергия на солнце часто становится дополнительным триггером для ухудшения общего самочувствия.

Первоочередная задача при оказании помощи — немедленная эвакуация человека в тень или кондиционируемое помещение для обеспечения притока кислорода. Терапевт рекомендует использовать подручные средства, например, сделать импровизированный козырек из газеты или укрыть пострадавшего в густой тени деревьев.

Крайне важно охладить область головы влажной тканью, однако вода не должна быть ледяной, чтобы не спровоцировать сосудистый спазм. Как сообщается на сайте NewsInfo, сухость слизистых оболочек и атипичная слабость являются классическими предвестниками перегрева, при этом показатели на градуснике могут оставаться в пределах нормы.

"Надо обдувание свежим воздухом сразу, под кустарники, сделать из газетки козырек, чтобы человек совершенно был защищен от солнца. Холодная водичка, но не сильно холодная, в зависимости от температуры воздуха. Намочить тряпочку, на лоб положить, на голову положить", — сказала Лапа.

"При тепловом ударе основная нагрузка ложится на сердечно-сосудистую систему из-за резкого сгущения крови, вызванного потерей влаги. Обильное питье — это не просто способ утолить жажду, а необходимая мера для поддержания ударного объема сердца и профилактики тромбозов в условиях гипертермии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Помимо дефицита жидкости опасность подстерегает и во время отдыха на природе, так как высокая температура ускоряет химические реакции. Например, яд на пикнике может выделиться из пластиковой посуды при контакте с горячей пищей, усугубляя интоксикацию организма.

Для эффективного восстановления специалист советует давать воду небольшими порциями, ориентируясь на постепенное снижение интенсивности симптомов обезвоживания.

Ответы на популярные вопросы о тепловом ударе

Как отличить тепловой удар от обычного недомогания?

Главными маркерами являются внезапная шаткость походки, сильная сухость во рту и резкое желание присесть, возникающие именно на фоне пребывания в жаркой среде.

Какая вода лучше всего помогает при перегреве?

Оптимально использовать воду комнатной температуры. Слишком холодная жидкость может вызвать шоковую реакцию сосудов и замедлить процесс нормализации терморегуляции.

Всегда ли при тепловом ударе поднимается высокая температура?

Нет, в начале развития патологии температура тела может оставаться субфебрильной или даже нормальной, хотя внутренние системы уже испытывают серьезный стресс.

Нужно ли использовать SPF-защиту для профилактики удара?

Косметические средства защищают от ожогов и фотостарения, но не спасают от общего перегрева организма, поэтому их нужно сочетать с ношением панам и нахождением в тени.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Красота и стиль
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Популярное
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут

Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.

Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Последние материалы
Вкуснее покупных йогуртов: как превратить обычную ряженку в воздушный мусс за 20 минут
Забудьте о визах: 8 стран с морем +30 °C, куда россиян пустят по обычному паспорту
Обратный эффект скандала: как уголовное дело за час заполнило зал певицы Линды
Тихая угроза для мозга: как гипертония годами разрушает сосуды без явных симптомов
Усталость от суррогата: классика вытесняет современную прозу из рейтингов
Собрал травы не вовремя — получил яд: главные ошибки дачников при заготовке летом
Вторжение будет фальшивым? Как нас заставят поверить в пришельцев ради тотального контроля
Больше не люди, а биороботы: почему Стероидные игры в Вегасе похоронят спорт
Эмоция живет 90 секунд: как полторы минуты тишины спасают от роковых ошибок
Лето 2026 отменяет скучные брюки: какие мужские шорты делают образ дорогим и собранным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.