Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лас-Вегас готовит спорные Стероидные игры: ученые бьют тревогу из-за рисков здоровья
Ловушка ликвидности: почему рекордные 65 триллионов на вкладах не спасают бюджет
Дружба крепче родства: почему Людмила Аринина оставила наследство Ирине Пеговой
Инвестировать в золото или нет: эксперты раскрыли, почему вечная ценность не гарантирует прибыль
Звёздное бремя: почему особняк Аллы Пугачёвой в Истре потерял половину стоимости
Суды завалены исками к ТСЖ: почему мечта о честном управлении домом стала кошмаром
Эксперты предупреждают: новый смартфон может шпионить даже после покупки в магазине
Зачем муравьи ходят по кругу до смерти?
Магия Банковой: Ермак советовался с гадалкой, как стирать врагов, пока страна катилась в пропасть

Эксперты против маркировки: чем опасны ультрапереработанные продукты на самом деле

Здоровье

Инициатива по введению обязательной маркировки для продуктов глубокой переработки, таких как чипсы и колбасные изделия, вызвала резкую критику в профессиональном сообществе.

Тарелка с разными вадами колбасы
Фото: Pravda.Ru by Валерий Климов is licensed under publiс domain
Тарелка с разными вадами колбасы

Общественные активисты предложили правительству внедрить предупреждающие знаки о вреде подобных товаров, однако эксперты отрасли считают такой подход чрезмерным.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подчеркнул, что опасность представляет не сам продукт, а отсутствие культуры потребления и элементарной умеренности в рационе.

Вопрос безопасности продовольствия в России уже жестко регламентирован действующим законодательством, которое зачастую оказывается строже привычных стандартов качества.

Как отмечается на сайте MoneyTimes, технические регламенты контролируют параметры продукции гораздо глубже, чем ГОСТы, определяющие лишь процентное соотношение ингредиентов.

"Все вопросы безопасности продовольствия отрегулированы на уровне технических регламентов. Это документы более строгие, чем ГОСТы", — пояснил Юшин, добавив, что современные системы контроля исключают попадание опасных товаров на прилавки.

Разговоры о вреде переработанного мяса часто игнорируют исторический контекст и биохимические аспекты хранения продуктов. Традиционные методы консервации, такие как соление или вяление, использовались человечеством веками для сохранения питательной ценности сырья.

Без этих технологий количество пищевых отходов резко возрастет, что неизбежно приведет к удорожанию базового рациона. Важно понимать, что фосфаты в колбасе вредят метаболизму только в случае их избыточного накопления, в то время как разовое употребление качественного деликатеса не несет критических рисков для здорового организма.

"Сама по себе маркировка не изменит состояние здоровья нации, если человек не понимает основ нутрициологии. Гораздо эффективнее обучать население принципам сбалансированного питания, где даже переработанные продукты могут присутствовать в минимальных количествах без вреда", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Юшин квалифицировал попытки навязать правительству дополнительные ограничения как популистские, не имеющие под собой серьезной научной базы. Вместо запретительных мер государству целесообразно направить ресурсы на просвещение молодежи в вопросах здорового образа жизни.

Ведь часто даже самые модные диеты оказываются опаснее для гормональной системы, чем привычный семейный ужин с мясными закусками, признанными во многих странах мира за их высокие вкусовые качества.

Ответы на популярные вопросы о маркировке продуктов

Почему колбасу называют ультрапереработанным продуктом?

К этой категории относят изделия, созданные в промышленных условиях с использованием добавок (эмульгаторов, ароматизаторов, консервантов), которые практически не применяются при домашнем приготовлении пищи.

Действительно ли маркировка поможет снизить потребление вредной пищи?

Мировой опыт показывает смешанные результаты; эксперты полагают, что без образовательных программ в области питания визуальные предупреждения быстро перестают замечаться потребителями.

Чем технический регламент отличается от ГОСТа?

Техрегламент — это обязательный закон, гарантирующий безопасность продукта для жизни, тогда как ГОСТ описывает рецептуру и стандарт качества, который предприятие может выбирать добровольно.

Может ли колбаса быть частью здорового рациона?

Да, при условии умеренного потребления (не более 50-70 граммов в день) и выбора продукции с высоким содержанием чистого мяса и минимальным количеством добавок.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
Туризм
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Последние материалы
Бунт против воли Трампа: демократы попытаются выбить $1,3 млрд для Украины
Слишком легкий — значит пустой: как по весу вычислить плохой кондиционер в 2026 году
Звёздное бремя: почему особняк Аллы Пугачёвой в Истре потерял половину стоимости
Богатство - это не сумма на счету: секреты стабильных финансов
Суды завалены исками к ТСЖ: почему мечта о честном управлении домом стала кошмаром
Бирюзовый рай за 1200 рублей: русские Мальдивы с белым песком, где почти нет туристов
Арктика станет лабораторией будущего
Эксперты предупреждают: новый смартфон может шпионить даже после покупки в магазине
Хантавирус Андес выходит из-под контроля: ученые фиксируют тревожные изменения в передаче
Золотые гвозди: как недружественные пошлины заставят нас полюбить отечественные шкафы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.