Эксперты против маркировки: чем опасны ультрапереработанные продукты на самом деле

Инициатива по введению обязательной маркировки для продуктов глубокой переработки, таких как чипсы и колбасные изделия, вызвала резкую критику в профессиональном сообществе.

Общественные активисты предложили правительству внедрить предупреждающие знаки о вреде подобных товаров, однако эксперты отрасли считают такой подход чрезмерным.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подчеркнул, что опасность представляет не сам продукт, а отсутствие культуры потребления и элементарной умеренности в рационе.

Вопрос безопасности продовольствия в России уже жестко регламентирован действующим законодательством, которое зачастую оказывается строже привычных стандартов качества.

Как отмечается на сайте MoneyTimes, технические регламенты контролируют параметры продукции гораздо глубже, чем ГОСТы, определяющие лишь процентное соотношение ингредиентов.

"Все вопросы безопасности продовольствия отрегулированы на уровне технических регламентов. Это документы более строгие, чем ГОСТы", — пояснил Юшин, добавив, что современные системы контроля исключают попадание опасных товаров на прилавки.

Разговоры о вреде переработанного мяса часто игнорируют исторический контекст и биохимические аспекты хранения продуктов. Традиционные методы консервации, такие как соление или вяление, использовались человечеством веками для сохранения питательной ценности сырья.

Без этих технологий количество пищевых отходов резко возрастет, что неизбежно приведет к удорожанию базового рациона. Важно понимать, что фосфаты в колбасе вредят метаболизму только в случае их избыточного накопления, в то время как разовое употребление качественного деликатеса не несет критических рисков для здорового организма.

"Сама по себе маркировка не изменит состояние здоровья нации, если человек не понимает основ нутрициологии. Гораздо эффективнее обучать население принципам сбалансированного питания, где даже переработанные продукты могут присутствовать в минимальных количествах без вреда", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев

Юшин квалифицировал попытки навязать правительству дополнительные ограничения как популистские, не имеющие под собой серьезной научной базы. Вместо запретительных мер государству целесообразно направить ресурсы на просвещение молодежи в вопросах здорового образа жизни.

Ведь часто даже самые модные диеты оказываются опаснее для гормональной системы, чем привычный семейный ужин с мясными закусками, признанными во многих странах мира за их высокие вкусовые качества.

Ответы на популярные вопросы о маркировке продуктов

Почему колбасу называют ультрапереработанным продуктом?

К этой категории относят изделия, созданные в промышленных условиях с использованием добавок (эмульгаторов, ароматизаторов, консервантов), которые практически не применяются при домашнем приготовлении пищи.

Действительно ли маркировка поможет снизить потребление вредной пищи?

Мировой опыт показывает смешанные результаты; эксперты полагают, что без образовательных программ в области питания визуальные предупреждения быстро перестают замечаться потребителями.

Чем технический регламент отличается от ГОСТа?

Техрегламент — это обязательный закон, гарантирующий безопасность продукта для жизни, тогда как ГОСТ описывает рецептуру и стандарт качества, который предприятие может выбирать добровольно.

Может ли колбаса быть частью здорового рациона?

Да, при условии умеренного потребления (не более 50-70 граммов в день) и выбора продукции с высоким содержанием чистого мяса и минимальным количеством добавок.

