Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экстрасенс с микрофоном: Евгений Петросян нашёл способ излечить Киркорова от зависимости
Обед как приговор: дерзкий поступок Кейт Миддлтон, который разозлил бы королеву
В детском саду Махачкалы ребенку оторвало палец
Сезон охоты открыт: микроскопические личинки атакуют людей и проникают под кожу
Синоптики гадают на кофейной гуще? Назван срок, когда прогнозам ещё можно верить
Тихий убийца в воздухе: металл бизнес-класса захватил Тихий океан — куда страшнее микропластика
Семейный разлад: отец Евгения Кунгурова раскрыл детали личной драмы сына перед смертью
Скрытый яд в популярном деликатесе: найдена смертельная биокапсула, опаснее сальмонеллы
Участникам СВО спишут до 10 миллионов рублей долгов

Огурец против неприятного запаха: как овощ помогает освежить дыхание

Здоровье

Забудьте о мятных леденцах с горой сахара. Огурец — ваш главный союзник в борьбе за социальный комфорт. Диетолог Джона Бурдеос подтверждает: этот овощ не просто наполняет желудок водой, а берет на себя функции природного антисептика.

Огурец
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурец

Биохимический анти-запах

Неприятный запах изо рта часто является следствием бурной жизнедеятельности анаэробных бактерий. Они перерабатывают остатки белка, выделяя летучие сернистые соединения. Огурцы содержат полифенолы и флавоноиды. Эти фитохимические агенты подавляют рост патогенной флоры. Это не маскировка отдушкой, а прямое воздействие на источник проблемы. Подобный эффект можно сравнить с тем, как правильная диета улучшает состояние кожи, убирая причины воспалений изнутри.

"Фитохимические соединения в огурцах способны временно изменять микросреду ротовой полости, создавая неблагоприятные условия для специфических бактерий, ответственных за галитоз", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Гидратация как способ детоксикации

Сухость во рту (ксеростомия) — главный катализатор плохого запаха. Слюна — основной агент очистки эмали и нейтрализации кислот. Огурец на 95% состоит из структурированной воды. Его употребление стимулирует слюноотделение, буквально смывая колонии бактерий с поверхности языка и десен. Стоит помнить, что подход к выбору продуктов должен быть системным, как и профилактика заболеваний почек через питание.

Параметр Эффект от огурца
Механизм очистки Механическое смывание и стимуляция слюны
Биохимия Действие полифенолов против бактерий

"Важно понимать, что огурец лишь купирует симптом, но не лечит стоматологические патологии. Если неприятный запах сохраняется после гигиены, ищите проблему в хронических очагах инфекции", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Огурец может заменить зубную щетку?

Нет. Это лишь вспомогательный продукт, который помогает освежить дыхание между приемами пищи.

Нужно ли очищать огурец от кожуры?

В кожуре содержится основная концентрация антиоксидантов, поэтому его лучше употреблять неочищенным, предварительно вымыв.

Поможет ли огурец при запахе после чеснока?

Он несколько уменьшит остроту ощущений, но не нейтрализует летучие соединения полностью — для этого требуется тщательная чистка зубов с межзубными ершиками.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач общей практики Елена Морозова

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Наука и техника
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Красота и стиль
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Эффект наращивания без салона: как правильно красить ресницы, чтобы они стали густыми и длинными
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
Последние материалы
Цена доверия: почему государство готово превысить 5,2% при индексации пенсионных выплат
Театральный эффект и комичный вид: 3 ошибки в макияже бровей, которые прибавляют возраст
Саудиты тайно ударили по Ирану: Эр-Рияд впервые атаковал сушу без оглядки на волю США
Аромат счастья на вашей кухне: 3 рецепта домашних кексов, которые получатся у каждого
Мужской организм после 40 начинает сдавать позиции: вот что помогает не превратиться в развалину
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Огурец против неприятного запаха: как овощ помогает освежить дыхание
Обед как приговор: дерзкий поступок Кейт Миддлтон, который разозлил бы королеву
Инженеры из джунглей: как шимпанзе строят "умные" гнезда-термосы для выживания холодной ночью
Стальное ярмо на шее Лондона: Британия купила заводы-банкроты и выставила народу огромный счет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.