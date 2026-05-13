Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куда исчез майский гул: эксперты раскрыли тайну многолетнего цикла жизни хрущей
Реальность страшнее вымысла: как история пропавшей Агаты Кристи станет триллером
Лёгкая рука мастера: как избранница Тимати перенесла операцию по увеличению груди
Погода в России становится опаснее: климат готовит удар, к которому готовы не все
Золото под угрозой: почему Ростов может лишить Зенит титула в последнем туре чемпионата
Что на самом деле скрывается за возрастными пятнами на лице?
Двойная игра Лупиты Нионго: актриса воплотит двух сестёр в Одиссее Нолана
Аэрогриль: гаджет для ЗОЖ или скрытая угроза?
Против лома нет приёма: как Надежда Бабкина научилась блокировать телефонных мошенников

Цена сидячей работы: почему прогулки не обнуляют дневной застой

Здоровье

Двенадцать часов в кресле — не "отдых", а системная поломка метаболизма. Новые данные из Университета Вандербильта разбивают иллюзию, что вечерняя прогулка "обнуляет" дневную гиподинамию. Если сердце работает в режиме застоя, никакие гаджеты не вернут сосудам былую эластичность.

Офисное кресло
Фото: Own work by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Офисное кресло

Биохимия застоя: почему движение нельзя заменить

Организм — это не накопительный счет, где можно снять "долг" по шагам в конце недели. Длительное отсутствие нагрузки меняет липидный профиль и чувствительность к инсулину в режиме реального времени. Скелетные мышцы, лишенные сокращений, перестают утилизировать глюкозу. В итоге растет висцеральный жир, который провоцирует системное воспаление.

"Длительное сидение — это не просто отсутствие активности, это состояние, при котором сосуды теряют тонус из-за постоянного давления веса тела. Метаболическая гибкость организма падает, и накопленные за день риски для эндотелия сосудов не перекрываются интенсивным броском шагов вечером", — подчеркнула терапевт Анна Кузнецова. 

Сердце — главный пострадавший

Исследование в Nature Communications показало чёткую границу: для гипертонии и печени движение — лекарство. Однако с ишемической болезнью сердца (ИБС) протокол иной. Сердце страдает от самого факта продолжительного отсутствия динамики. Чем дольше вы сидите, тем меньше миокард получает сигнал к "обновлению" капиллярной сети.

Тип риска Влияние шагов
Гипертония Риск снижается при нормализации активности
Ишемия сердца (ИБС) Шаги не нивелируют вред от долгого сидения

Чрезмерная активность также имеет предел. Когда счетчик шагов переваливает за 12 тысяч, организм может испытывать избыточный системный стресс. Это ставит под удар здоровье опорно-двигательной системы, что часто игнорируется при погоне за нормой в фитнес-браслете.

"Пациенты часто приходят с чеками от умных часов, надеясь, что 10 тысяч шагов лечат всё. Но если человек сидит 12 часов за монитором, то мы имеем дело с хронической гиподинамией. Кратковременные перерывы — вот что реально снижает нагрузку на сердце", — констатировал кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о гиподинамии

Могут ли перерывы на кофе заменить вечернюю тренировку?

Короткие перерывы на ходьбу каждые 40-60 минут эффективнее, чем один интенсивный поход в зал вечером после 10 часов неподвижности.

Почему чрезмерная активность — это тоже проблема?

Запредельные нагрузки повышают уровень кортизола и изнашивают суставы, что противопоказано людям с сердечно-сосудистыми ограничениями.

Есть ли смысл в 15-минутных прогулках?

Да. Микро-активность предотвращает запуск каскада метаболических нарушений, которые возникают при многочасовом застое.

Влияет ли поза при сидении на результат?

Влияет только общее время. Сидение в "правильном" кресле не отменяет биологическую необходимость в перемещении тела в пространстве.

"Нужно разделять лайфстайл и лечение. Ходьба полезна, но она не является индульгенцией за 12-часовой рабочий день. Организм требует частой смены положения, а не разовых рекордов", — разъяснила терапевт Анна Кузнецова.

Читайте также

Экспертная проверка: кардиолог Валерий Климов, терапевт Анна Кузнецова

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Садоводство, цветоводство
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Последние материалы
Секрет из морозилки: как обычный лед помогает бороться с налетом в туалете
Лёгкая рука мастера: как избранница Тимати перенесла операцию по увеличению груди
Китай не дрогнул перед США: Трамп ещё говорил, а в Москве уже потирали руки
Смерть мотора из-за пыли: 2 критические ошибки при замене свечей, которые погубят ваш двигатель
Погода в России становится опаснее: климат готовит удар, к которому готовы не все
Задача со звёздочкой: как превратить банку консервированных персиков в воздушное лакомство
Больше не тайна: самая закрытая страна мира открывает границы и строит аэропорт
Золото под угрозой: почему Ростов может лишить Зенит титула в последнем туре чемпионата
Зеленский ждет решения своей судьбы: Киев молит Трампа обсудить с Си Украину в Пекине
Что на самом деле скрывается за возрастными пятнами на лице?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.