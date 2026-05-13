Аэрогриль: гаджет для ЗОЖ или скрытая угроза?

Миф о вреде аэрогрилей развеян: эксперты напоминают, что прибор работает по принципу конвекционной печи, а риски связаны лишь с нарушением температурного режима. Использование мощного вентилятора и нагревательного элемента позволяет готовить с минимальным количеством жира, что гораздо безопаснее классической жарки.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лазанья в аэрогриле

В основе работы аэрогриля лежит биохимия реакции Майяра — процесса взаимодействия аминокислот с сахарами при нагревании. В отличие от открытого огня или сковороды, где локальный перегрев неизбежен, аэрогриль обеспечивает "окутывающее" тепло. Это критически важно для предотвращения образования акриламида — токсичного соединения, возникающего при чрезмерном обугливании крахмалистых продуктов. Чем точнее прибор контролирует температуру, тем чище биохимический состав готового блюда.

"Ключевая ошибка пользователей — попытка ускорить процесс за счет максимальных температур. Это приводит к термоокислению липидов, если используется масло. Для сохранения пользы продуктов достаточно 160-180 градусов", — подчеркнул нутрициолог Алексей Дорофеев.

Основная угроза исходит не от техники, а от грязной чаши. Остатки окисленного жира при повторном нагреве выделяют канцерогены. Вторая ошибка — плотная набивка контейнера, из-за которой середина остается сырой. Риск подхватить инфекцию в таком случае так же высок, как и тогда, когда кишечная палочка превращает еду в угрозу из-за плохой термической обработки.

"С точки зрения физики, аэрогриль — это оптимизированная духовка. Если не доводить еду до черной корки, прибор абсолютно безопасен. Более того, он помогает снизить общую калорийность рациона, что крайне полезно, когда сердце может страдать молча от избыточного холестерина", — констатировала врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы об аэрогрилях

Выделяет ли аэрогриль радиацию?

Нет. Прибор работает за счет конвекции горячего воздуха и инфракрасного излучения нагревательного элемента. Это физически идентично работе обычной духовки.

Можно ли готовить совсем без масла?

Да. Антипригарное покрытие чаши и интенсивный обдув позволяют запекать мясо, овощи и рыбу в собственном соку без добавления жиров.

Правда ли, что еда в нем полезнее?

Да, за счет механического удаления лишнего вытопленного жира через решетку и отсутствия канцерогенных продуктов горения масла.

Нужна ли специальная посуда?

Для аэрогриля подходит любая жаропрочная форма (керамика, стекло, силикон), которую разрешено использовать в духовых шкафах.

