Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сказки Трампа о мире на Украине: почему у Запада нет ничего, кроме пустых слов
Ловушка для щедрых: почему давать машину другу без прав — плохая идея
И вновь на сцене: стало известно имя ведущего 99-й церемонии премии Оскар в 2027 году
Аренда квартир пошла вниз: названы города-миллионники, где жилье резко подешевело
Рецепт зомбирования от Зеленского: почему методы Третьего рейха так прижились на Банковой
Нервы в клочья, а потом — чудо: дочь Славы раскрыла, что за магия омолодила певицу
Сергей Пивков — о новом типе депутата: не кабинет, а территория
Эффект голоса и взгляда: как невербальные сигналы управляют симпатией при знакомстве
Дагестан тонет, а центр страны горит: найдена причина этой странной погодной мести

Аллергия на солнце может появиться после привычной мелочи: кожа реагирует резко и неожиданно

Здоровье

Под аллергией на солнце могут скрываться разные реакции кожи: фототоксическая, фотоаллергическая, фотоконтактный дерматит и солнечная крапивница, причем одни из них связаны с лекарствами, другие — с косметикой, соком растений или выбросом гистамина после воздействия ультрафиолета. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Девушка подставляет лицо солнцу
Фото: https://unsplash.com by Leonardo Iribe is licensed under Free
Девушка подставляет лицо солнцу

Болибок объяснил, что под бытовым выражением "аллергия на солнце" могут скрываться разные диагнозы. Для врача важно понять, связана ли реакция с веществами внутри организма или с тем, что попало на кожу снаружи. От этого зависит, почему после воздействия ультрафиолета появляются воспаление, ожоги или зудящие высыпания.

"Есть фототоксическая, фотоаллергическая и фотоконтактная реакции. Они возникают, когда вещества, попавшие в кожу разными путями, при взаимодействии с ультрафиолетом вызывают воспаление. Самая известная — фототоксическая лекарственная реакция: некоторые препараты, например антибиотики из группы фторхинолонов, повышают чувствительность кожи к солнцу. Если человек принимает их на фоне активного солнца, например на море, без защиты, кожа может сильно пострадать", — пояснил врач.

Специалист уточнил, что внешне похожие высыпания могут развиваться по разным механизмам. В одном случае к реакции на ультрафиолет подключается гистамин, в другом решающим становится контакт кожи с веществом перед выходом на солнце. Поэтому одних общих слов об "аллергии на солнце" недостаточно, нужно понимать, что именно попало в кожу или на ее поверхность.

"Фотоаллергическая реакция связана с тем же механизмом, но дополнительно задействуются тучные клетки и происходит выброс гистамина, что может приводить к крапивнице. Фотоконтактный дерматит возникает при попадании на кожу различных веществ — кремов, косметики, растительных препаратов или сока растений. В России самый известный пример — борщевик Сосновского, сок которого может вызывать тяжелые солнечные ожоги вплоть до второй, а иногда и третьей степени", — подчеркнул Болибок.

Он добавил, что солнечная крапивница проявляется зудящими волдырями, которые появляются после воздействия ультрафиолета. В отличие от ожогов или дерматита, такие высыпания обычно быстро проходят, когда человек уходит с солнца. При фототоксических и фотоконтактных реакциях защита строится иначе: важно исключить вещество, которое делает кожу чувствительной к ультрафиолету.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Туризм
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Последние материалы
Рецепт зомбирования от Зеленского: почему методы Третьего рейха так прижились на Банковой
Нервы в клочья, а потом — чудо: дочь Славы раскрыла, что за магия омолодила певицу
Сергей Пивков — о новом типе депутата: не кабинет, а территория
Эффект голоса и взгляда: как невербальные сигналы управляют симпатией при знакомстве
Психология пространства: как с помощью текстиля и света изменить атмосферу дома за один вечер
Дагестан тонет, а центр страны горит: найдена причина этой странной погодной мести
Хокинг был прав, но ошибался в главном: физики нашли, где черные дыры прячут данные
Интервью Мендель вызвало нервную реакцию в Европе: в Брюсселе испугались последствий для Киева
Найди мороженое: как превратить обычную прогулку в полезную тренировку для вашей собаки
Покупатель верит продавцу — и платит дважды: главные уловки на рынке машин с пробегом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.