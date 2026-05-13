Аллергия на солнце может появиться после привычной мелочи: кожа реагирует резко и неожиданно

Под аллергией на солнце могут скрываться разные реакции кожи: фототоксическая, фотоаллергическая, фотоконтактный дерматит и солнечная крапивница, причем одни из них связаны с лекарствами, другие — с косметикой, соком растений или выбросом гистамина после воздействия ультрафиолета. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Фото: https://unsplash.com by Leonardo Iribe is licensed under Free Девушка подставляет лицо солнцу

Болибок объяснил, что под бытовым выражением "аллергия на солнце" могут скрываться разные диагнозы. Для врача важно понять, связана ли реакция с веществами внутри организма или с тем, что попало на кожу снаружи. От этого зависит, почему после воздействия ультрафиолета появляются воспаление, ожоги или зудящие высыпания.

"Есть фототоксическая, фотоаллергическая и фотоконтактная реакции. Они возникают, когда вещества, попавшие в кожу разными путями, при взаимодействии с ультрафиолетом вызывают воспаление. Самая известная — фототоксическая лекарственная реакция: некоторые препараты, например антибиотики из группы фторхинолонов, повышают чувствительность кожи к солнцу. Если человек принимает их на фоне активного солнца, например на море, без защиты, кожа может сильно пострадать", — пояснил врач.

Специалист уточнил, что внешне похожие высыпания могут развиваться по разным механизмам. В одном случае к реакции на ультрафиолет подключается гистамин, в другом решающим становится контакт кожи с веществом перед выходом на солнце. Поэтому одних общих слов об "аллергии на солнце" недостаточно, нужно понимать, что именно попало в кожу или на ее поверхность.

"Фотоаллергическая реакция связана с тем же механизмом, но дополнительно задействуются тучные клетки и происходит выброс гистамина, что может приводить к крапивнице. Фотоконтактный дерматит возникает при попадании на кожу различных веществ — кремов, косметики, растительных препаратов или сока растений. В России самый известный пример — борщевик Сосновского, сок которого может вызывать тяжелые солнечные ожоги вплоть до второй, а иногда и третьей степени", — подчеркнул Болибок.

Он добавил, что солнечная крапивница проявляется зудящими волдырями, которые появляются после воздействия ультрафиолета. В отличие от ожогов или дерматита, такие высыпания обычно быстро проходят, когда человек уходит с солнца. При фототоксических и фотоконтактных реакциях защита строится иначе: важно исключить вещество, которое делает кожу чувствительной к ультрафиолету.