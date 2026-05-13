Аллергия на солнце может появиться после привычной мелочи: кожа реагирует резко и неожиданно

Под аллергией на солнце могут скрываться разные реакции кожи: фототоксическая, фотоаллергическая, фотоконтактный дерматит и солнечная крапивница, причем одни из них связаны с лекарствами, другие — с косметикой, соком растений или выбросом гистамина после воздействия ультрафиолета. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Болибок объяснил, что под бытовым выражением "аллергия на солнце" могут скрываться разные диагнозы. Для врача важно понять, связана ли реакция с веществами внутри организма или с тем, что попало на кожу снаружи. От этого зависит, почему после воздействия ультрафиолета появляются воспаление, ожоги или зудящие высыпания.
"Есть фототоксическая, фотоаллергическая и фотоконтактная реакции. Они возникают, когда вещества, попавшие в кожу разными путями, при взаимодействии с ультрафиолетом вызывают воспаление. Самая известная — фототоксическая лекарственная реакция: некоторые препараты, например антибиотики из группы фторхинолонов, повышают чувствительность кожи к солнцу. Если человек принимает их на фоне активного солнца, например на море, без защиты, кожа может сильно пострадать", — пояснил врач.
Специалист уточнил, что внешне похожие высыпания могут развиваться по разным механизмам. В одном случае к реакции на ультрафиолет подключается гистамин, в другом решающим становится контакт кожи с веществом перед выходом на солнце. Поэтому одних общих слов об "аллергии на солнце" недостаточно, нужно понимать, что именно попало в кожу или на ее поверхность.
"Фотоаллергическая реакция связана с тем же механизмом, но дополнительно задействуются тучные клетки и происходит выброс гистамина, что может приводить к крапивнице. Фотоконтактный дерматит возникает при попадании на кожу различных веществ — кремов, косметики, растительных препаратов или сока растений. В России самый известный пример — борщевик Сосновского, сок которого может вызывать тяжелые солнечные ожоги вплоть до второй, а иногда и третьей степени", — подчеркнул Болибок.
Он добавил, что солнечная крапивница проявляется зудящими волдырями, которые появляются после воздействия ультрафиолета. В отличие от ожогов или дерматита, такие высыпания обычно быстро проходят, когда человек уходит с солнца. При фототоксических и фотоконтактных реакциях защита строится иначе: важно исключить вещество, которое делает кожу чувствительной к ультрафиолету.
