Начали выпадать волосы? Причина может скрываться в событии трехмесячной давности

Телогеновое выпадение волос часто начинается не сразу после болезни, стресса, родов или резкого похудения, а примерно через три месяца, из-за чего человеку бывает сложно связать проблему с настоящей причиной. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эндокринолог-трихолог, сооснователь Академии Трихологии докторов Ткачева и Баруновой Владислав Ткачев.

Ткачев пояснил, что выпадение волос можно разделить на аногеновое и телогеновое. При аногеновом волосы резко реагируют на тяжелый фактор и быстро переходят в состояние выпадения. Телогеновый механизм развивается иначе: волос постепенно теряет связь с фолликулом и входит в естественную фазу выпадения.

"Фаза телогена физиологична — именно в ней обычно происходит выпадение волос. После неблагоприятного фактора до начала выпадения проходит около трех месяцев, поскольку волос еще какое-то время остается в фолликуле. Например, после заболевания с высокой температурой телогеновое выпадение может начаться только спустя три месяца. При химиотерапии воздействие настолько выражено, что выпадение стартует примерно через неделю. В этом и заключается принципиальная разница", — сказал врач.

Трихолог уточнил, что телогеновое выпадение в большинстве случаев связано с неблагоприятными факторами, которые организм пережил ранее. Одним из самых частых пусковых механизмов становятся болезни с выраженной температурой и интоксикацией. Важны не столько названия заболеваний, сколько сила нагрузки, которую они создают для организма и волосяных фолликулов.

"Если температура у человека была выше 39 градусов, волосы обычно на это реагируют. Это может быть болезнь почек, кишечника, ангина, грипп, воспаление легких или ковид — важно само повышение температуры и интоксикация. Они достаточно быстро переводят волосы в фазу телогена, и через три месяца начинается выпадение. Другой частой причиной могут быть тяжелые, выраженные или затянувшиеся стрессы. Также к телогеновому выпадению способны привести тяжелая анемия, тяжелый гипотиреоз или, наоборот, гипертиреоз", — пояснил специалист.

Ткачев обратил внимание, что список возможных причин намного шире и не ограничивается инфекциями или стрессом. Волосы могут реагировать на резкое изменение массы тела, гормональные изменения и некоторые препараты. Поэтому при разборе ситуации важно вспоминать не только недавние события, но и то, что происходило за несколько месяцев до начала выпадения.

"Кто-то худеет на современных препаратах, кто-то теряет вес без них — из-за нерациональных диет или анорексии. После родов выпадение волос у женщин, как известно, тоже начинается примерно через три месяца и идет по своим законам. Среди причин может быть и прием некоторых лекарственных препаратов, потому что немало лекарств способны давать телогеновое выпадение. В целом можно перечислить свыше трехсот факторов, а если задуматься, то, наверное, и больше", — добавил он.

Специалист подчеркнул, что телогеновое выпадение волос не является отдельным диагнозом, а представляет собой реакцию на разные причины и состояния. В одних случаях речь идет о реактивном выпадении, когда фактор уже закончился и волосы просто проходят свой цикл. В других — о симптоматическом варианте, когда выпадение остается проявлением заболевания, которое продолжает действовать.

"Если выпадение реактивное, то есть стало ответом на уже прошедший фактор, специального лечения не требуется. Фактор завершился, волосы вошли в фазу телогена, выпадут через три месяца и затем снова начнут расти. Это временная ситуация, так как для их роста нет препятствий. Если выпадение симптоматическое, оно связано с текущим заболеванием. Например, при гипотиреозе необходимо лечить гипотиреоз, при анемии — анемию; при успешной терапии волосы восстановятся самостоятельно", — объяснил Ткачев.

По словам врача, главный принцип лечения заключается в том, чтобы понять, действует ли причина выпадения до сих пор. Если провоцирующий фактор уже остался в прошлом, активные вмешательства обычно не требуются. Если он сохраняется, необходимо устранять именно его, а не пытаться лечить выпадение волос отдельно от основной проблемы.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
