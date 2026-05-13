Индекс счастья россиян рухнул до минимума за 15 лет: привычные радости перестали спасать

Здоровье

Ощущение счастья не может быть устойчивым, если человек живет в тревоге за базовые вещи — жилье, еду, безопасность и завтрашний день, а любые попытки отвлечься или порадовать себя дают лишь временный эффект. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психотерапевт, автор научных статей и книг Диана Генварская.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что индекс счастья россиян по итогам апреля составил 52 пункта — минимальный показатель за 15 лет.

Генварская объяснила, что счастье нельзя считать полностью объективным показателем: оно зависит от внутреннего состояния человека и ощущения опоры в жизни. В его основе лежат не только радостные события, но и чувство самодостаточности, защищенности и удовлетворенности повседневностью.

"Счастье — это субъективный показатель. Есть такое определение: динамическая удовлетворенность на фоне полной самодостаточности. У человека должна быть закрыта пирамида Маслоу: ему должно быть где жить, что есть, и он должен быть уверен в завтрашнем дне. Тогда уже появляются дополнительные факторы, которые дают динамическое удовлетворение. Если чего-то из этого нет, возникает глубокое ощущение несчастья", — сказала она.

Психотерапевт указала, что дополнительные источники радости начинают работать только при наличии внутреннего ощущения безопасности. Когда человек находится в режиме выживания, расслабленное состояние, в котором возможно переживание счастья, становится труднодостижимым. Даже если временно удается переключиться на приятные занятия, это ощущение остается хрупким.

"Основная проблема в том, что если базовые потребности не закрыты, человек не может динамически удовлетворяться. Он может пытаться это делать, но счастья это ему не принесет. Ощущение счастья приходит в расслабленном состоянии, когда мы чувствуем себя защищенными и не включенными в борьбу за выживание. Если человек может находиться вне этой борьбы, счастье в принципе возможно. Но если не станет хватать еды или не будет где жить, появятся суета, тревога и совсем другие мысли", — пояснила специалист.

Генварская обратила внимание, что политические и экономические события могут усиливать общее напряжение, однако само ощущение счастья зависит не только от внешней ситуации, но и от того, как человек ее воспринимает. Напряжение, по ее словам, в той или иной форме присутствует почти всегда, поэтому ключевым становится внутреннее чувство защищенности.

"Дело не только в том, что люди чувствуют напряжение, а в том, как они его воспринимают. Напряжение будет всегда, войны практически не прекращаются. Вопрос в том, насколько человек может расслабиться в этих условиях и почувствовать себя защищенным и удовлетворенным. Это не всегда напрямую зависит даже от войны. Описывали, что в прифронтовых условиях люди могли переживать особенно острое ощущение жизни и счастья", — добавила психотерапевт.

Она добавила, что снижение индекса счастья может быть связано как с нехваткой базовой стабильности, так и с дефицитом личных источников удовлетворения. Однако именно базовые вещи остаются фундаментом, без которого остальные факторы работают слабее. Устойчивое чувство счастья возможно тогда, когда человек не просто получает отдельные радостные впечатления, а ощущает безопасность на постоянной основе.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
