Медицинский сон или мучения: как добиться бесплатной анестезии

Здоровье

Бесплатная диагностика кишечника по полису ОМС часто сопровождается неприятным "сюрпризом" в виде платной седации, хотя закон формально гарантирует пациенту защиту от страданий. Федеральный закон № 323-ФЗ декларирует право гражданина на облегчение боли при медицинских вмешательствах. Однако система ОМС финансирует процедуру как таковую, а анестезиологическое обеспечение нередко остается "за бортом" базового тарифа. Если врач не прописал седацию как жизненную необходимость, она переходит в разряд добровольных платных услуг.

Фото: https://www.mos.ru/news/item/158074073/
Колоноскопия

"Пациент не обязан терпеть мучения. Если вмешательство вызывает критический дискомфорт, лечащий врач обязан зафиксировать медицинские показания для седации в протоколе, что делает процедуру бесплатной в рамках программы ОМС", — разъяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Когда "поспать" положено по ОМС

Седация — не прихоть для "неженок", а медицинский протокол. Существуют критерии, при которых врач обязан обеспечить медикаментозный сон: спаечная болезнь, низкий болевой порог или анатомические особенности органа. Если вы не можете физически перенести процедуру, настаивайте на записи в карте.

Тип процедуры Условия оплаты
По показаниям (спайки, боли) Бесплатно (ОМС)
По желанию (комфорт) Платная услуга

Если врач игнорирует ваши жалобы, стоит проконсультироваться с гастроэнтерологом, чтобы исключить нарушение пищеварения, требующее иного подхода к диагностике. Иногда проблема кроется не в устройстве кишечника, а в хроническом воспалении.

Цена комфорта: откуда цифры в чеке

Прайс в 3000-14 000 рублей — это не "наценка за жадность". Это фонд оплаты труда анестезиолога, расходные материалы и мониторинг. В государственных клиниках, где седация выведена в платную услугу, эти деньги идут на покрытие затрат, не предусмотренных тарифом страховки.

"Любое вмешательство, требующее наркоза или седации, повышает риски. Нужно понимать, что цена включает мониторинг жизненных показателей, который спасает жизнь при непредвиденных реакциях организма на препараты", — подчеркнул врач-анестезиолог Роман Белов.

 

Ответы на популярные вопросы о седации

Могу ли я отказаться платить, если мне очень больно?

Да. Требуйте фиксации болевого синдрома в медицинской документации. Это основание для бесплатного оказания анестезиологического пособия.

Входит ли консультация анестезиолога в стоимость?

В государственных больницах при платной седации — да. Это обязательная часть подготовки к манипуляции.

Чем отличается седация от общего наркоза?

Седация дает поверхностный сон и сохранение дыхательного рефлекса, тогда как глубокая анестезия полностью выключает сознание и требует ИВЛ.

Почему страховая не всегда одобряет седацию?

Страховые компании работают по принятым в конкретном регионе протоколам, которые часто не покрывают "комфортные" составляющие медицинских процедур.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-анестезиолог Роман Белов

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
