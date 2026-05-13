Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медицинский сон или мучения: как добиться бесплатной анестезии
США перед выбором: новые требования Ирана ставят сделку под вопрос
Вирус разводов: Пресняков назвал ошибку пар, которая превратила расставание в тренд
Атомное предложение Кремля: сможет ли российская АЭС удержать Армению от евроамбиций
Восьмичасовой допрос и сухие факты: Фадеев прервал молчание о задержании Линды
Когда все клонировали бестселлеры, в Шушарах собрали кроссовер, который переплюнет японцев и немцев
От ремонта дач до поездок в роддом: как изменилась социальная поддержка в регионах
Спекуляция на святом? Лев Лещенко вынес приговор современным авторам песен о Родине
Вместо огурцов — золото: как вьетнамские курорты манипулируют чувством статуса

Цена красоты: почему россияне массово едут за новыми волосами в Турцию

Здоровье

Российские пациенты все чаще выбирают турецкие клиники для коррекции алопеции. Ежегодный поток сюда достигает отметки в 500 тысяч человек. Причина проста: сочетание агрессивного маркетинга и гуманного ценника. Операция обходится в среднем в 1500–3500 евро.

Густые и блестящие волосы
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Густые и блестящие волосы

Безопасность трансплантации

Технология FUE подразумевает изъятие графтов из донорской зоны затылка. Искусство хирурга заключается в соблюдении угла наклона и плотности посадки. Ошибка ведет к "кукольному" эффекту — неестественному росту волос. Низкая цена в бюджетных клиниках часто маскирует работу неквалифицированного персонала, а не врача.

"Бесконтрольное изъятие фолликулов ведет к истощению донорской зоны. Восстановить её после неудачной операции невозможно", — предупредил врач-терапевт Анна Кузнецова.

Сравнение рыночных ставок

Российский рынок услуг медицинского профиля работает в иной ценовой категории. Высокая стоимость расходных материалов и лицензирования увеличивает чек в два-три раза. В сравнении с Турцией, где отрасль поддерживается государственными дотациями, конкуренция по цене невозможна.

"Пациенты часто игнорируют риски инфекций, отдавая предпочтение стоимости. Отсутствие юридической защиты за рубежом осложняет претензионную работу при возникновении осложнений", — резюмировала врач общей практики Елена Морозова.

Локация Средний чек (€)
Турция 1500–3500
Россия 3000–7000

Альтернативным направлением для медицинского туризма считается Венгрия. Там качество услуг приближено к стандартам ЕС, а ценник остается ниже немецких или американских аналогов.

"Массовость процедур снижает внимание к деталям. Фолликулы — ограниченный ресурс организма", — подчеркнул врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о пересадке волос

Насколько болезненна операция?

Проводится под местной анестезией, пациент не чувствует активных манипуляций в зоне изъятия и посадки.

Сколько времени нужно на приживление?

Полный цикл смены волос и закрепления луковиц занимает около 12 месяцев.

Гарантирует ли пересадка 100% результат?

Эффект зависит от состояния здоровья, образа жизни и соблюдения рекомендаций после операции.

Можно ли делать повторную пересадку?

Только при наличии достаточного запаса фолликулов в донорской зоне затылка.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Садоводство, цветоводство
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Кошки
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Последние материалы
Вирус разводов: Пресняков назвал ошибку пар, которая превратила расставание в тренд
Смешать 1:10 и под корень: чем полить цветущую яблоню, чтобы ветки ломились от плодов
Корейцы сдают в утиль то, на чём ездят миллионы россиян — мода там сменилась десять лет назад
Атомное предложение Кремля: сможет ли российская АЭС удержать Армению от евроамбиций
Восьмичасовой допрос и сухие факты: Фадеев прервал молчание о задержании Линды
Прощайте, утюжки: пять весенних стрижек, которые превращают хаос на голове в безупречный стиль
Когда все клонировали бестселлеры, в Шушарах собрали кроссовер, который переплюнет японцев и немцев
Эпоха доступных наличных заканчивается: почему банки массово убирают банкоматы и к чему это приведет
От ремонта дач до поездок в роддом: как изменилась социальная поддержка в регионах
Зеленский пригрозил параду — иностранные гости переглянулись, но всё равно прилетели в Москву
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.