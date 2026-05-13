Медицинская чистка: Минздрав избавляется от привычных специальностей

Медицинская карта страны нуждается в обновлении. Проект приказа Минздрава РФ предлагает с 1 сентября провести масштабную "чистку" профессий. Под нож идут специальности, чей функционал признан архаичным. Номенклатура претерпит изменения, чтобы соответствовать современным протоколам доказательной медицины.

Перезагрузка реестра специалистов

Сексология в текущем виде покидает официальный перечень. Ведомство считает, что методы работы устарели. Аналогичная судьба у подростковых психиатров и диабетологов. Эти направления включат в более крупные медицинские блоки. Оптимизация системы направлена на создание единого маршрута пациента, где узкие вопросы решаются внутри смежных компетенций.

"Смена номенклатуры — это попытка уйти от дробления медицины. Когда врач узкого профиля видит только одну систему, страдает пациент. Интеграция в общие протоколы снижает риски при лечении острых состояний, исключая фатальные ошибки, подобные тем, что случаются при неправильной маршрутизации при МРТ", — подчеркнул врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Ликбез: кто такие нейропсихологи и нутрициологи

Вместо сокращенных позиций вводят востребованные дисциплины. Нейропсихология выходит за рамки абстрактных рассуждений. Это научный анализ связи нейронных сетей мозга и поведения. Врачи данного профиля оценивают когнитивные функции после травм или инсультов.

Нутрициологи же официально заходят в поле медицины для профилактики болезней обмена веществ. Переход от "диет" к доказательной нутрициологии помогает пациентам корректировать состояние на ранних этапах, когда обычные продукты питания провоцируют гастрит или иные сбои ЖКТ.

"Нутрициология в медицине — это не инстаграмные марафоны. Это расчет биохимического состава рациона для предотвращения хронических патологий. Важно, что государство легализует эту помощь, отделяя науку от советов блогеров", — разъяснила врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Чего ждать от реформы

Главный эффект — систематизация. В медицине нельзя работать "на глазок". Исключение лишних кодов специальностей позволит клиникам эффективнее распределять бюджеты и штатные единицы.

Было Станет Изолированные узкие спецы Интеграция в общие профили Серые зоны компетенций Четкие регламенты

"Мы избавляемся от балласта бумажных должностей. Чем прозрачнее реестр, тем проще врачу-терапевту выстроить маршрут для пациента, не теряя времени на походы к специалистам, чьи функции давно поглощены доказательной практикой", — констатировала врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о реформе Минздрава

Исчезнет ли помощь по сексологическим вопросам?

Нет, помощь перейдет в ведение психиатров, психотерапевтов и урологов, что соответствует международной практике.

Нутрициолог теперь врач?

Введение специальности подразумевает наличие профильного медицинского образования и жестких протоколов лечения, а не только консультативных навыков.

Почему убирают подростковых психиатров?

Это административное объединение. Психиатрическая помощь детям станет более целостной в рамках общих педиатрических и психиатрических протоколов.

Где искать врачей, которых "сократили"?

Они продолжат практику в рамках новых кодов специальностей, официально закрепленных ведомством.

