Медицинская чистка: Минздрав избавляется от привычных специальностей

Медицинская карта страны нуждается в обновлении. Проект приказа Минздрава РФ предлагает с 1 сентября провести масштабную "чистку" профессий. Под нож идут специальности, чей функционал признан архаичным. Номенклатура претерпит изменения, чтобы соответствовать современным протоколам доказательной медицины.
Сексология в текущем виде покидает официальный перечень. Ведомство считает, что методы работы устарели. Аналогичная судьба у подростковых психиатров и диабетологов. Эти направления включат в более крупные медицинские блоки. Оптимизация системы направлена на создание единого маршрута пациента, где узкие вопросы решаются внутри смежных компетенций.
"Смена номенклатуры — это попытка уйти от дробления медицины. Когда врач узкого профиля видит только одну систему, страдает пациент. Интеграция в общие протоколы снижает риски при лечении острых состояний, исключая фатальные ошибки, подобные тем, что случаются при неправильной маршрутизации при МРТ", — подчеркнул врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.
Вместо сокращенных позиций вводят востребованные дисциплины. Нейропсихология выходит за рамки абстрактных рассуждений. Это научный анализ связи нейронных сетей мозга и поведения. Врачи данного профиля оценивают когнитивные функции после травм или инсультов.
Нутрициологи же официально заходят в поле медицины для профилактики болезней обмена веществ. Переход от "диет" к доказательной нутрициологии помогает пациентам корректировать состояние на ранних этапах, когда обычные продукты питания провоцируют гастрит или иные сбои ЖКТ.
"Нутрициология в медицине — это не инстаграмные марафоны. Это расчет биохимического состава рациона для предотвращения хронических патологий. Важно, что государство легализует эту помощь, отделяя науку от советов блогеров", — разъяснила врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Главный эффект — систематизация. В медицине нельзя работать "на глазок". Исключение лишних кодов специальностей позволит клиникам эффективнее распределять бюджеты и штатные единицы.
|Было
|Станет
|Изолированные узкие спецы
|Интеграция в общие профили
|Серые зоны компетенций
|Четкие регламенты
"Мы избавляемся от балласта бумажных должностей. Чем прозрачнее реестр, тем проще врачу-терапевту выстроить маршрут для пациента, не теряя времени на походы к специалистам, чьи функции давно поглощены доказательной практикой", — констатировала врач-терапевт Анна Кузнецова.
Нет, помощь перейдет в ведение психиатров, психотерапевтов и урологов, что соответствует международной практике.
Введение специальности подразумевает наличие профильного медицинского образования и жестких протоколов лечения, а не только консультативных навыков.
Это административное объединение. Психиатрическая помощь детям станет более целостной в рамках общих педиатрических и психиатрических протоколов.
Они продолжат практику в рамках новых кодов специальностей, официально закрепленных ведомством.
