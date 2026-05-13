Вкус долголетия: российские эксперты превратили сыр в средство против старения

Здоровье

Обогащенный антиоксидантами чеддер и сыр с плесенью способны снизить системное воспаление и риск метаболических заболеваний при умеренном потреблении.

Сыр Чеддер
Фото: Own work by Softenpoche, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские технологи представили концепт функционального питания, превращающий привычный деликатес в инструмент превентивной медицины. В составы традиционного чеддера и сыра с белой плесенью интегрированы астаксантин, ресвератрол и пуэрарин — компоненты, обладающие доказанной способностью нивелировать окислительный стресс на клеточном уровне.

Компонент Ключевое действие
Астаксантин Мощная защита митохондрий от повреждений
Ресвератрол Активация генов долголетия и защита сосудов
Пуэрарин Снижение уровня глюкозы и антиоксидантный эффект

Согласно представленным данным, ежедневная порция объемом 20-40 граммов достаточна для инициации терапевтического ответа организма. Такой подход к питанию коррелирует с принципами, описанными в методах превентивной и долгосрочной профилактики заболеваний, где акцент смещен на ежедневную поддержку метаболизма.

"Интеграция подобных нутрицевтиков в молочные матрицы — это перспективный путь. Однако важно понимать, что биодоступность ресвератрола и астаксантина критически зависит от качества жировой основы сыра, которая в данном случае выступает идеальным транспортным средством", — разъяснила биолог-нутрициолог Елена Маркова.

"Себестоимость в 700 рублей за килограмм говорит о высокой промышленной эффективности. Для массового потребителя это доступный способ профилактики возрастных изменений, не требующий сложной коррекции рациона, подобно тому как утренняя привычка употреблять полезный йогурт меняет состояние микробиома", — подчеркнул экономист пищевой промышленности Дмитрий Савельев.

Технически данный продукт может стать альтернативой стандартным БАДам, закрывая потребность в антиоксидантах через гастрономическое удовольствие.

Ответы на популярные вопросы

Сколько сыра нужно есть для эффекта? 

Достаточно 20-40 г ежедневно — это оптимальная дозировка для поддержания концентрации активных веществ.

Почему выбраны именно эти компоненты?

Они синергично работают против процессов старения, снижая риски диабета, деменции и патологий сердечно-сосудистой системы.

Отразится ли это на вкусе?

Внедрение антиоксидантов в структуру сырной массы практически не меняет органолептические свойства чеддера.

Когда ожидать новинку на полках?

Технология готова к внедрению в производство, после прохождения сертификации продукт появится в ритейле.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
