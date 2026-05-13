Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экстрим в эстетической обертке: Пакистан упрощает правила въезда для туристов
Медицинская чистка: Минздрав избавляется от привычных специальностей
Вкус долголетия: российские эксперты превратили сыр в средство против старения
Конец сказочной истории: почему принц Уильям предрекает неизбежный разрыв Гарри и Меган Маркл
Гомер бы зачитал: режиссёр Одиссеи раскрыл смысл появления рэпера Трэвиса Скотта
Любовь против ревности: ночь в Театре на Трубной 20–21 мая принесет острые эмоции и решения
Невидимая угроза в расцвете сил: почему деменция начинает свое развитие десятилетиями ранее
Секретный ингредиент для идеальных супов: как правильно раскрыть потенциал крупы маш
Не просто усталость: какие скрытые сигналы организма предупреждают о начале деменции

Охота на человека: в Россию пришли новые клещи-хищники

Здоровье

В российских регионах появилась новая энтомологическая угроза. Речь о клещах рода Hyalomma. Эти существа радикально отличаются от привычных лесных паразитов тактикой выживания. Они не ждут свою жертву в засаде. Балансируя на травинках, клещи активно преследуют цель и настигают её.

Оленья кровососка в подмосковном лесу
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оленья кровососка в подмосковном лесу

Эти членистоногие демонстрируют поразительную приспособляемость. В отличие от малоподвижных собратьев, представители рода Hyalomma обладают развитыми органами чувств, позволяющими фиксировать тепло и движение на значительном расстоянии. Они буквально "выслеживают" объект. Такая особенность делает стандартные методы самообороны, например, ходьба по проверенным тропам, совершенно бесполезными. Привычные аэрозоли и репелленты, которые спасали годами, на них почти не действуют.

Биохимическая опасность укусов

Агрессия — лишь часть проблемы. Эти паразиты выступают переносчиками крайне опасных патогенов. Среди них не только боррелиоз и энцефалит, но и конго-крымская лихорадка, которая поражает кровеносную систему.  Механизм действия вируса направлен на разрушение сосудистой стенки, что превращает обычный укус в критический риск для жизни.

Характеристика Обычный клещ Hyalomma
Метод поиска Пассивное ожидание Активное преследование
Размер Средний Крупный

Ответы на популярные вопросы о клещах

Почему обычные репелленты не работают?

Hyalomma реагируют на широкий спектр химических стимулов, к которым стандартные средства защиты не всегда адаптированы.

В чем главная опасность конго-крымской лихорадки?

Вирус вызывает геморрагический синдром, который при отсутствии экстренной помощи приводит к летальному исходу в каждом втором случае.

Как отличить Hyalomma от обычного клеща?

Они заметно крупнее, имеют более длинные конечности и проявляют признаки активности, не характерные для "сидячих" видов.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Популярное
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот

Если ориентироваться на заявления, которые в последние дни активно цитируют европейские и американские СМИ, может сложиться впечатление, что Тегеран якобы сделал шаг к компромиссу.

КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Брюссель полез в опасную зону: Каллас внезапно выдвинула России новое требование
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Последние материалы
Экстрим в эстетической обертке: Пакистан упрощает правила въезда для туристов
Никаких машин и дорог: как выглядят острова, которые называют лучшим скрытым местом Азии
Медицинская чистка: Минздрав избавляется от привычных специальностей
Вкус долголетия: российские эксперты превратили сыр в средство против старения
Охота на человека: в Россию пришли новые клещи-хищники
Конец сказочной истории: почему принц Уильям предрекает неизбежный разрыв Гарри и Меган Маркл
Иммунитет на загляденье: как одно копеечное средство превратит кислые помидоры в сахарные
Гомер бы зачитал: режиссёр Одиссеи раскрыл смысл появления рэпера Трэвиса Скотта
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Вкус на миллион из обычной банки: похлебка за 20 минут, которая вытеснит скучные супы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.