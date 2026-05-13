Охота на человека: в Россию пришли новые клещи-хищники

В российских регионах появилась новая энтомологическая угроза. Речь о клещах рода Hyalomma. Эти существа радикально отличаются от привычных лесных паразитов тактикой выживания. Они не ждут свою жертву в засаде. Балансируя на травинках, клещи активно преследуют цель и настигают её.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Оленья кровососка в подмосковном лесу

Эти членистоногие демонстрируют поразительную приспособляемость. В отличие от малоподвижных собратьев, представители рода Hyalomma обладают развитыми органами чувств, позволяющими фиксировать тепло и движение на значительном расстоянии. Они буквально "выслеживают" объект. Такая особенность делает стандартные методы самообороны, например, ходьба по проверенным тропам, совершенно бесполезными. Привычные аэрозоли и репелленты, которые спасали годами, на них почти не действуют.

Биохимическая опасность укусов

Агрессия — лишь часть проблемы. Эти паразиты выступают переносчиками крайне опасных патогенов. Среди них не только боррелиоз и энцефалит, но и конго-крымская лихорадка, которая поражает кровеносную систему. Механизм действия вируса направлен на разрушение сосудистой стенки, что превращает обычный укус в критический риск для жизни.

Характеристика Обычный клещ Hyalomma Метод поиска Пассивное ожидание Активное преследование Размер Средний Крупный

Ответы на популярные вопросы о клещах

Почему обычные репелленты не работают?

Hyalomma реагируют на широкий спектр химических стимулов, к которым стандартные средства защиты не всегда адаптированы.

В чем главная опасность конго-крымской лихорадки?

Вирус вызывает геморрагический синдром, который при отсутствии экстренной помощи приводит к летальному исходу в каждом втором случае.

Как отличить Hyalomma от обычного клеща?

Они заметно крупнее, имеют более длинные конечности и проявляют признаки активности, не характерные для "сидячих" видов.

Читайте также