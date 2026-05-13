Невидимая угроза в расцвете сил: почему деменция начинает свое развитие десятилетиями ранее

Здоровье

Дегенеративные изменения в тканях головного мозга не возникают одночасно в преклонном возрасте, а формируются на протяжении десятилетий. Современные исследования подтверждают, что патологические процессы, ведущие к когнитивному увяданию, активируются в организме человека еще в период расцвета сил и карьеры. Челюстно-лицевой хирург и преподаватель Университета "Синергия" Фуад Сейфуллаев подчеркнул, что именно 40-летний рубеж является критической точкой для начала активной профилактики.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая женщина, борющаяся с болезнью Альцгеймера

Специалист пояснил, что накопление токсичных амилоидных белков часто стартует за 15-20 лет до проявления первых признаков забывчивости. Сегодня медицина рассматривает деменцию не как неизбежный спутник старости, а как результат затяжных метаболических сбоев, включая инсулиновый отклик и хронические воспаления.

"Ещё в начале XXI века мы считали болезнь Альцгеймера почти нормальным спутником глубокой старости, но сегодня мы видим, что процесс запускается задолго до пенсии. Последние исследования доказывают, что накопление амилоидных бляшек начинается за 15-20 лет до первых симптомов, часто в 40-45 лет, что кардинально меняет подход к профилактике. Мы перестали называть её "старческим слабоумием", потому что нашли корни в метаболическом здоровье среднего возраста", — отметил Сейфуллаев.

Для сохранения чистоты сознания эксперты рекомендуют сосредоточиться на лимфатическом дренаже мозга и контроле давления, которое в буквальном смысле "разрушает" сосудистую систему. По словам хирурга, интенсивные физические нагрузки и качественный сон необходимы для выведения нейротоксинов, а системное лечение давления в 40 лет является прямой инвестицией в дееспособность в 70 лет. Своевременная коррекция образа жизни позволяет трансформировать мозг из заложника вредных привычек в самовосстанавливающуюся систему с высоким когнитивным резервом — сообщает ИА RuNews24.ru.

"Биологическое благополучие нервной системы напрямую связано с отсутствием хронического стресса и физиологических зажимов. Важно понимать, что любые системные сбои в организме, будь то нарушение обмена веществ или сосудистые патологии, неизбежно отражаются на поведении и психоэмоциональном фоне", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о профилактике деменции

Почему важно начинать профилактику именно в 40 лет?

В этом возрасте запускаются первые механизмы накопления нейротоксичных белков (амилоидов), которые долгое время остаются незаметными, но необратимо разрушают нейронные связи к старости.

Как физическая активность влияет на очистку мозга?

Интенсивные упражнения стимулируют работу глимфатической системы, которая работает как "канализация" для мозга, вымывая продукты метаболического распада до того, как они образуют бляшки.

Связаны ли гипертония и потеря памяти?

Да, высокое артериальное давление повреждает мелкие сосуды мозга, что ведет к микроинсультам и нарушению питания тканей, ускоряя развитие сосудистой деменции.

Может ли качественный сон предотвратить Альцгеймер?

Во время глубоких фаз сна мозг максимально активно избавляется от накопленных за день токсинов; регулярный недосып лишает орган возможности самоочищения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
