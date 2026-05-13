Здоровье

Первые признаки деменции могут проявляться задолго до возникновения серьезных провалов в памяти. На ранних этапах нейродегенеративный процесс выдает себя через резкое ухудшение зрительного восприятия, аномальное снижение аппетита и трансформацию привычного стиля поведения. Характерные изменения в работе мозга часто маскируются под обычное недомогание.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ранняя деменция у мужчин

Психиатр Алексей Вилков отмечает, что традиционные симптомы, такие как когнитивная дезориентация и бытовая беспомощность, нередко предваряются менее очевидными сигналами. В частности, на фоне общего физического благополучия у человека может внезапно упасть острота зрения или измениться отношение к еде. Врач указывает, что отказ от любимых продуктов и стремительная потеря веса являются серьезными поводами для профессиональной диагностики метаболизма и состояния нейронных связей.

"Появляются неожиданные ритуалы, навязчивые действия, что может сигнализировать о нарушении работы лобных долей головного мозга. Все эти симптомы являются поводом для того, чтобы пройти обследование", — объяснил Вилков.

Специалист добавил, что при обнаружении подобных странностей необходимо незамедлительно обратиться к неврологу. Глубокое анкетирование и МРТ-исследование визуализируют изменения в структуре извилин, позволяя вовремя начать медикаментозную терапию, способную защитить ткани мозга, аналогично тому, как секретным оружием для мозга выступают современные нейропротекторы — сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Поведенческие изменения часто отражаются и на взаимодействии с домашними животными — если человек всегда был ласков с питомцем, но внезапно стал проявлять к нему беспричинную агрессию или, наоборот, полное безразличие, это требует внимания к состоянию психики", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Кроме того, врач-психиатр Вилков подчеркнул, что своевременное обнаружение деструктивных процессов в лобных долях критически важно для сохранения базовых жизненных функций. Если игнорировать возникающие навязчивые ритуалы, когнитивный дефицит будет нарастать лавинообразно. Остановка дегенерации на этапе "золотого окна" дает пациенту шанс продлить активную жизнь еще на долгие годы.

Ответы на популярные вопросы о деменции

Может ли зрение испортиться из-за болезни мозга, а не глаз?

Да, ухудшение зрения при деменции часто связано не с патологией хрусталика, а с тем, что мозг перестает корректно обрабатывать поступающие визуальные сигналы.

Почему при деменции меняются вкусовые предпочтения?

Поражение определенных участков коры головного мозга приводит к искажению восприятия вкусов и запахов, из-за чего привычная еда кажется невкусной.

Какие анализы помогают выявить болезнь на ранней стадии?

Основным методом является МРТ головного мозга, которое показывает атрофию извилин, в сочетании с нейропсихологическим тестированием навыков памяти и внимания.

Можно ли полностью вылечить деменцию?

На текущий момент деменция считается неизлечимой, однако ранняя терапия позволяет существенно замедлить распад личности и когнитивных функций.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
