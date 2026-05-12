Здоровье

Ситуация на борту экспедиционного лайнера MV Hondius, где была зафиксирована вспышка хантавируса, вызвала серьезные опасения в экспертном сообществе. Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин предположил, что инцидент может быть частью стратегии глобальных элит по депопуляции планеты. Аналитик подчеркнул, что южноамериканский штамм вируса обладает признаками искусственного происхождения и может распространяться преднамеренно, создавая риск новой масштабной пандемии.

Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила факт инфицирования девяти человек на судне. Считается, что "нулевым пациентом" стал турист из Нидерландов, который длительное время путешествовал по Южной Америке и мог заразиться редким штаммом Andes. Это заставило эпидемиологов проявить повышенную бдительность: хантавирус данного типа является единственным в своем роде, способным передаваться непосредственно от человека к человеку, минуя контакт с грызунами — сообщает Общественная Служба Новостей.

К настоящему моменту сообщается о трех летальных исходах, среди погибших числится и первый заболевший. Остальные пассажиры, у которых выявили инфекцию, изолированы в медицинских учреждениях разных стран. Несмотря на тревожную динамику, представители ВОЗ пока оценивают опасность пандемии как минимальную, хотя Игорь Никулин, настаивает на аномальном характере происходящего.

"Хотя хантавирусы традиционно связывают с дикой природой, столь стремительное распространение в закрытом пространстве лайнера требует детального изучения механизмов адаптации вируса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Ответы на популярные вопросы о вспышке хантавируса

Что такое штамм Andes и чем он опасен?

Это специфический вариант хантавируса, распространенный в Южной Америке, который вызывает тяжелый кардиопульмональный синдром и обладает уникальной способностью передаваться между людьми.

Как произошло заражение на лайнере MV Hondius?

Предполагается, что вирус занес на борт гражданин Нидерландов, инфицированный во время четырехмесячной поездки на автомобиле по южноамериканскому континенту.

Какова вероятность начала мировой пандемии?

На данный момент ВОЗ расценивает риски как низкие, однако эксперты по биологической безопасности предупреждают о необходимости жесткого контроля за всеми контактными лицами.

Существует ли вакцина от этого типа вируса?

Специфической вакцины с доказанной эффективностью против штамма Andes для массового применения пока не разработано, лечение носит преимущественно поддерживающий характер.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
