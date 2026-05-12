Маринованный имбирь против свежего: скрытая разница, о которой молчат диетологи врачи

Употребление свежего имбиря на голодный желудок благотворно влияет на моторику ЖКТ и активизирует обменные процессы у здоровых людей.

Фото: unsplash.com by Kelly Sikkema is licensed under Free to use under the Unsplash License
Нутрициолог Юлия Шарапова пояснила, что пряный корень выступает естественным стимулятором, помогающим организму эффективнее расщеплять и усваивать питательные вещества. Оптимальным вариантом считается использование свежего продукта в виде тонких слайсов или добавки в напитки, тогда как сухой порошок обладает более агрессивным воздействием и чаще применяется в терапевтических целях.

Важным фактором является сезонность: в зимний период имбирь помогает поддерживать теплообмен, а летом его избыток может спровоцировать дискомфорт из-за согревающего эффекта. Несмотря на популярность продукта в попытках разогнать обмен веществ, эксперты призывают к умеренности.

Как сообщает NewsInfo со ссылкой на Юлию Шарапову, маринованный вариант корня практически лишен пользы из-за высокого содержания сахара и уксуса в составе, что превращает его из суперфуда в обычную вкусовую добавку.

Особую осторожность стоит проявлять лицам с диагностированным рефлюксом, гастритом или язвенной болезнью, так как имбирь способен вызвать раздражение слизистых оболочек.

Шарапова также рекомендует отказаться от продукта при индивидуальной непереносимости капсаициноподобных соединений, если после еды наблюдаются приливы жара или гиперемия кожи. Здоровье органов пищеварения напрямую связано с общим фоном организма, ведь даже кишечник влияет на мозг и эмоциональную стабильность за счет выработки нейромедиаторов.

"Имбирь действительно является мощным стимулятором секреции соляной кислоты. При наличии эрозивных процессов в желудке или при забросе желчи агрессивные эфирные масла могут спровоцировать болевой синдром и обострение хронических патологий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о пользе и вреде имбиря

Можно ли есть имбирь каждый день?

Да, при отсутствии противопоказаний и заболеваний ЖКТ свежий корень можно употреблять ежедневно, особенно в холодное время года для поддержки иммунитета.

В чем главная опасность маринованного имбиря?

Основной вред заключается в добавках: сахаре, красителях и уксусной кислоте, которые нивелируют полезные свойства растения и могут раздражать желудок.

Помогает ли имбирь при похудении?

Продукт стимулирует выработку ферментов и улучшает усвоение пищи, однако он не является самостоятельным средством для сжигания жира без коррекции рациона.

Кому категорически запрещен острый корень?

Продукт противопоказан людям с острой фазой язвы, гастрита, при наличии камней в желчном пузыре и выраженной аллергической реакции на специи.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
