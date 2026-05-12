Удар по иммунитету: зараженная курица из Подмосковья вызвала проверку властей

В Московской области зафиксирована реализация опасной мясной продукции, зараженной патогенными микроорганизмами. В ходе проверки специалисты выявили возбудителей сальмонеллы в куриных субпродуктах известного бренда.

Фото: Openverse by Compassion in World Farming, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Петух и курицы

Инфекция в торговых сетях Подмосковья

Следы опасных бактерий обнаружили в печени и желудках цыплят марки «Первая свежесть», которые продавались в международном гипермаркете в районе Новорижского шоссе. Вместе с тем стало известно, что производителем товара является птицефабрика «Элинар-Бройлер», расположенная в Наро-Фоминском городском округе. Стоит отметить, что после получения результатов лабораторных исследований надзорные органы оперативно вынесли предприятию официальное предостережение. Подобные инциденты подчеркивают, что даже правильное питание не гарантирует безопасности, если нарушены санитарные нормы на производстве, сообщает "Вести Подмосковья".

Риски для здоровья при употреблении зараженного мяса

Сальмонеллез представляет собой серьезную угрозу для ЖКТ, вызывая острое отравление с резким повышением температуры и обезвоживанием. В свою очередь, для уязвимых групп населения — детей и пожилых людей — последствия могут быть критическими. Врачи напоминают, что бактерии погибают только при тщательной термической обработке, а употребление в пищу полусырого продукта недопустимо. Чтобы минимизировать нагрузку на организм, важно следить за качеством рациона, так как вред диет и несбалансированного питания может ослабить иммунный ответ при встрече с инфекцией.

"Сальмонеллез коварен тем, что бактерии могут находиться внутри продукта, не меняя его внешнего вида или запаха. При попадании в организм инфекция вызывает бурную реакцию со стороны кишечника, что требует немедленной медицинской помощи для предотвращения системной интоксикации", -- объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Юрьевна Полякова.

Ответы на популярные вопросы о сальмонеллезе

Можно ли определить наличие сальмонеллы на глаз?

Нет, бактерии сальмонеллы не меняют цвет, консистенцию или запах мяса, их присутствие выявляется только лабораторным путем.

Какая температура убивает возбудителя?

Для полной ликвидации сальмонеллы необходимо, чтобы температура внутри продукта достигла минимум 75 градусов Цельсия на протяжении нескольких минут.

Кто больше всего подвержен тяжелому течению болезни?

Наиболее тяжело инфекцию переносят маленькие дети, люди преклонного возраста и пациенты с хроническими заболеваниями органов пищеварения.

Помогает ли заморозка избавиться от бактерий?

Замораживание не убивает сальмонеллу, а лишь приостанавливает ее размножение; после оттаивания бактерии снова становятся активными.

