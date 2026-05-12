Здоровье

Регулярный контроль массы тела в процессе снижения жировой ткани требует рационального подхода, так как ежедневные взвешивания часто искажают реальную картину прогресса.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Весы рядом с едой

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова предупреждает, что избыточное внимание к цифрам на весах может спровоцировать необоснованное урезание рациона. Подобная стратегия часто ведет к тому, что биологическая ошибка в питании нарушает гормональный фон и замедляет обменные процессы.

Специалист поясняет, что стремительная потеря веса в первую неделю диеты обусловлена выведением лишней жидкости, а не распадом липидных депо. Колебания водно-солевого баланса создают эффект "качелей", которые могут демотивировать худеющего.

Как сообщается на сайте MoneyTimes, Шарапова акцентирует внимание на том, что задержка воды или её резкий уход на 2-3 килограмма не являются показателем истинной динамики изменений в тканях организма.

"Уходит вода, до двух-трех килограммов в первые дни человек может сбросить. Потом идет спад, может быть вода задержалась, могут быть качели, минус пятьсот граммов, плюс двести", — пояснила Шарапова.

Чрезмерная фиксация на ежедневных результатах заставляет людей совершать критические ошибки, например, пытаться ускорить процесс за счет агрессивных методов детоксикации.

Однако стоит помнить, что модный зеленый яд в стакане в виде шпинатных коктейлей может нанести удар по почкам раньше, чем уйдет лишний вес. Согласно рекомендациям, которые предоставила MoneyTimes нутрициолог, замерять показатели стоит не чаще одного раза в неделю строго натощак после утренних гигиенических процедур.

"Стабильность психологического состояния критически важна при коррекции веса, так как стресс от цифр на весах провоцирует выброс кортизола, способствующего накоплению жира", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о контроле веса

Почему вес стоит на месте при дефиците калорий?

Это может быть связано с адаптивным термогенезом, задержкой жидкости из-за избытка соли или тренировок, а также из-за гормональных циклов у женщин.

В какое время суток лучше всего взвешиваться?

Наиболее точные данные получаются утром, сразу после пробуждения и посещения туалета, до первого приема пищи и воды.

Помогают ли жиросжигающие продукты ускорить отвес?

Продукты вроде имбиря лишь незначительно ускоряют метаболизм, но без дефицита калорий они не избавляют от накопленного жира.

Как понять, что уходят именно жировые отложения?

Помимо весов, необходимо использовать сантиметровую ленту: уменьшение объемов талии и бедер при стабильном весе часто указывает на замену жира мышечной массой.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
