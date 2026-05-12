Модные диеты под ударом: как ЗОЖ-привычки приводят к гормональным сбоям и стрессу

Популярные методики оздоровления могут спровоцировать серьезные сбои в работе организма, вызывая спазмы, нарушения моторики и избыточную нагрузку на внутренние органы.

Биохимик и молекулярный биолог Юлия Дробышева предупреждает, что универсальных рецептов не существует, а бездумное следование трендам способно обернуться развитием гастрита или патологиями печени.

Особую осторожность стоит проявлять при резком переходе на рацион с высоким содержанием грубых волокон, который становится настоящим стрессом для неподготовленного пищеварительного тракта.

Специалист выделила несколько критических ошибок, среди которых доминируют увлечение сыроедением и жесткие монодиеты. Однообразное питание лишает микробиоту необходимой подпитки, а интервальное голодание при неправильном подходе тормозит секрецию желчи, что ведет к образованию конкрементов.

Как сообщается на сайте NewsInfo, даже стремление достичь суточной нормы клетчатки в 30 грамм может вызвать вздутие вместо ожидаемого очищения.

Крайне рискованными признаны низкоуглеводные стратегии и агрессивные детокс-программы. Замена твердой пищи соками дает печени избыточную дозу фруктозы, что чревато несварением, а переизбыток белка перегружает почки.

"Важно понимать, что любые популярные системы питания и ЗОЖ-практики хоть и рассчитаны на массовое применение, тем не менее, учитывают индивидуальные особенности, состояние здоровье и ЖКТ. Даже полезный тренд может навредить, если он не подходит", — пояснила Дробышева.

Стоит помнить, что некоторые зеленые коктейли могут стать серьезным испытанием для фильтрационных систем организма.

"Радикальные ограничения в питании часто запускают каскад гормональных нарушений, поскольку организм в условиях дефицита нутриентов переключается в режим выживания", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о рисках ЗОЖ-трендов

Почему сырые овощи могут вызывать боли в животе?

Грубая клетчатка из сырых растений является механическим раздражителем; если слизистая кишечника чувствительна или воспалена, это провоцирует спазмы и метеоризм.

Чем опасны длительные паузы между приемами пищи?

Отсутствие поступающей пищи приводит к застою желчи в пузыре и снижению кислотности желудочного сока, что со временем провоцирует камнеобразование и запоры.

Можно ли полностью заменить еду детокс-смузи?

Нет, такая замена лишает ЖКТ необходимой нагрузки и обеспечивает резкий скачок сахара в крови, что опасно для обмена веществ и поджелудочной железы.

Почему белковые диеты вредят печени и почкам?

Расщепление большого количества белка сопровождается выделением аммиака и других продуктов распада, которые вынуждены обезвреживать и выводить органы детоксикации.

