Опаснее гриппа, но не станет пандемией: что известно о вспышке хантавирусной инфекции

Хантавирусная инфекция в текущих мировых реалиях не обладает потенциалом для перерастания в масштабную пандемию или глобальную эпидемию. Профессор представляющий НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн связывает это со спецификой распространения патогена.

Несмотря на то что американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) указывают на возможность передачи вируса при тесном контакте через предметы гигиены, подобные случаи носят локальный характер.

Медицинское сообщество начало проявлять повышенный интерес к данной проблеме из-за резонансной вспышки на круизном лайнере, где вирус проявил себя в форме опасного кардиопульмонального синдрома.

Как сообщает издание NewsInfo.Ru, высокая летальность в замкнутом пространстве привлекла внимание прессы, хотя аналогичные инциденты в сельской местности на протяжении десятилетий оставались незамеченными широкой публикой.

Анатолий Альтштейн отмечает, что хантавирусные заболевания изучены давно, и их "сенсационность" сегодня продиктована скорее обстоятельствами конкретного случая, чем реальной угрозой мирового масштаба.

"На корабле возникли смертельные заболевания, весь мир следит за этим кораблем, все ли вымрут или кто-то останется, что там будет происходить, каждый день там что-нибудь меняется, это сенсация, все газеты пишут. Если бы это было в какой-нибудь деревушке где-то, вспышка и вспышка, этих вспышек было много за эти годы", — объяснил Альтштейн.

Риск инфицирования сохраняется при прямом взаимодействии с биологическими средами носителей, что делает почечную лихорадку на дачах сезонной проблемой.

По мнению профессора, даже если передача вируса от человека к человеку будет окончательно подтверждена, она потребует настолько тесной близости, что массовое заражение исключено. На текущий момент специалисты фокусируются на изучении механизмов передачи, чтобы поставить точку в вопросе контагиозности.

"Хотя патоген крайне агрессивен при попадании в организм, его биологические особенности не позволяют ему распространяться воздушно-капельным путем так же эффективно, как гриппу или ковиду", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Ответы на популярные вопросы о хантавирусе

Может ли хантавирус вызвать новую пандемию?

Нет, из-за низкой скорости передачи от человека к человеку вирус способен вызвать лишь локальные вспышки, которые быстро купируются медицинской службой.

Как чаще всего происходит заражение?

Основной путь инфицирования — контакт с выделениями грызунов, особенно во время сухой уборки запыленных помещений, где вирус может находиться в аэрозольной форме.

Чем опасен кардиопульмональный синдром?

Это тяжелое проявление инфекции, характеризующееся быстрым поражением легких и сердечно-сосудистой системы, что при отсутствии терапии ведет к высокой смертности.

Существует ли вакцина от этой инфекции?

На данный момент специфической вакцины с доказанной глобальной эффективностью не существует, основная защита строится на профилактике и борьбе с грызунами.

