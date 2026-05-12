Частые подъемы ночью говорят не о бессоннице: этот симптом может выдать опасное заболевание

Здоровье

Частые ночные пробуждения могут быть не самостоятельной проблемой сна, а симптомом нарушений, требующих диагностики, — в том числе депрессивного состояния или эпизодов остановки дыхания во сне, которые человек может долго не замечать без обследования. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов.

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кудинов указал, что ночное пробуждение не всегда является самостоятельной угрозой для здоровья. Гораздо важнее понять, почему человек просыпается и что происходит после этого. Если пробуждения повторяются часто или сопровождаются трудностями с повторным засыпанием, это уже может быть поводом для проверки состояния.

"Само по себе пробуждение среди ночи не столько опасно для здоровья, сколько может указывать на состояние, требующее внимания. Например, если человек просыпается и затем долго не может снова заснуть, это может быть признаком депрессии. Такое нарушение тоже влияет на здоровье и не должно оставаться без оценки специалиста. Однако чаще ночные пробуждения связаны с остановками дыхания во сне", — пояснил врач.

Специалист уточнил, что частые ночные пробуждения могут быть признаком синдрома обструктивного апноэ сна — состояния, при котором во сне возникают остановки дыхания. Пока человек не пройдет обследование, он может не знать о такой проблеме и воспринимать пробуждения как отдельное нарушение сна. 

"Сам факт пробуждения большого вреда не приносит, но он может указывать на состояния, опасные для здоровья, а иногда и для жизни. Один из таких вариантов — остановки дыхания во сне. При этом человек может просыпаться с полным мочевым пузырем, вставать в туалет, потом ложиться и спать дальше. Если такие пробуждения повторяются, это может быть последствием остановок дыхания во сне", — пояснил Кудинов.

По словам сомнолога, самостоятельно вылечить такую проблему без врача невозможно. Сначала нужно подтвердить диагноз и понять, на каком уровне дыхательных путей возникает нарушение. Для этого могут потребоваться консультации профильных специалистов и специальное обследование сна.

"Без врача самостоятельно это вылечить нельзя. Нужно пройти обследование, сделать респираторный мониторинг, обратиться к сомнологу и лор-врачу. Сначала необходимо выяснить, есть ли болезнь и в каком отделе дыхательных путей возникает остановка дыхания. Уже после этого решается вопрос о лечении. Самостоятельного лечения здесь не существует, за исключением снижения веса, если такая проблема есть", — заключил врач.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
