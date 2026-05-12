Иран ввёл новую оборонную доктрину перед визитом Трампа в Китай

Опасный штамм Andes добрался до Европы: что скрывают врачи о вспышке инфекции в ЕС

Здоровье

Система здравоохранения Финляндии приведена в состояние повышенной готовности из-за подозрения на занос опасного штамма хантавируса. Под пристальным медицинским наблюдением оказались двое туристов, совершивших перелет по маршруту Йоханнесбург — Амстердам.

Врачи опасаются, что пассажиры могли инфицироваться в ходе контакта с женщиной, которая ранее находилась на круизном лайнере MV Hondius - судне, ставшем очагом локальной вспышки инфекции. Состояние заболевшей резко ухудшилось еще до вылета из ЮАР, и впоследствии она скончался.

Расследование инцидента указывает на вероятного "нулевого пациента" — 70-летнего голландского орнитолога Лео Шилперорда. Специалисты предполагают, что ученый заразился в Южной Америке при посещении свалки в районе Ушуайи, где обитает длиннохвостый рисовый хомячок — носитель штамма Andes.

Особенность этого варианта заключается в его уникальной способности передаваться от человека к человеку. Как отмечает издание karelinform.ru, на борту MV Hondius уже подтверждено семь случаев инфицирования, три из которых завершились летальным исходом.

Несмотря на то, что у изолированных граждан симптомы на данный момент отсутствуют, риск остается высоким из-за специфики течения болезни. По словам инфекциониста Натальи Шведовой, патология часто мимикрирует под ОРВИ или простуду, стремительно переходя в критическую фазу.

"Смертность от этой лихорадки достигает 40 процентов", — предупредила специалист.

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что массового заражения может не быть, так как для формирования устойчивых цепочек передачи необходимы специфические условия и наличие природных резервуаров вируса.

"Штамм Андес действительно вызывает серьезные опасения у мирового сообщества, так как это редкий пример хантавируса с межчеловеческим путем передачи. Однако для жителей средней полосы России актуальнее другие виды инфекции, для которых весенняя уборка на даче становится основным фактором риска из-за вдыхания пыли с экскрементами грызунов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Российские санитарные службы, включая Роспотребнадзор, оценивают вероятность проникновения южноамериканского штамма в РФ как минимальную. В стране действует усиленный контроль на границах, а циркулирующие внутри страны виды вируса не обладают способностью передаваться между людьми.

Тем не менее медики напоминают, что хантавирус провоцирует тяжелую геморрагическую лихорадку с поражением почек, поэтому при появлении характерных признаков после контакта с потенциально загрязненной средой необходимо немедленное обращение за помощью.

Ответы на популярные вопросы о хантавирусе

Как передается штамм Andes?

В отличие от большинства других хантавирусов, штамм Andes может передаваться от человека к человеку через тесные контакты, помимо основного пути — вдыхания частиц выделений грызунов.

Какие симптомы указывают на заражение?

Начальная стадия напоминает грипп: высокая температура, мышечные боли и слабость, позже могут появиться одышка, признаки почечной недостаточности и характерные покраснения глаз.

Насколько опасен хантавирус для жизни?

Летальность при определенных формах хантавирусного кардиопульмонального синдрома крайне высока и может достигать 40% без своевременной интенсивной терапии.

Существует ли вакцина от этой инфекции?

Специфической вакцины с доказанной эффективностью против всех штаммов, включая Andes, на данный момент нет, поэтому основной упор делается на профилактику и гигиену.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
