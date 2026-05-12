Стройные тоже попадают в гормональную ловушку: инсулинорезистентность бьет без предупреждения

Инсулинорезистентность может встречаться и у стройных людей: при генетической предрасположенности и ограниченном поступлении пищевых ресурсов это состояние способно сохраняться без ожирения и заметных нарушений углеводного обмена. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обхват талии

Гончарова объяснила, что инсулинорезистентность связана не с весом как таковым, а с тем, насколько клетки чувствительны к инсулину. Если рецепторы хуже воспринимают сигнал, организму приходится усиливать выработку гормона, чтобы глюкоза могла попасть в клетку. Поэтому у человека может повышаться уровень инсулина в крови еще до появления заметных внешних признаков нарушения.

"Инсулинорезистентность — это состояние, когда рецепторы клеток, которые должны узнавать инсулин, узнают его плохо. Как следствие, организм вырабатывает больше инсулина, увеличивается его количество в крови. Это происходит для того, чтобы сигнал прошел в клетку. После этого клетка может получить глюкозу и использовать ее", — сказала врач.

Специалист подчеркнула, что инсулинорезистентность часто бывает генетически обусловленным состоянием. В этом случае человеку важно не искать разовое решение, а постоянно соблюдать правила питания и образа жизни. Избыток инсулина может усиливать аппетит и способствовать накоплению жира, особенно по висцеральному или смешанному типу.

"Инсулинорезистентность — состояние, с которым часто приходится жить постоянно и соблюдать правила питания. Она может провоцировать лишний вес, потому что инсулин усиливает аппетит и способствует отложению жира, прежде всего по висцеральному или смешанному типу. Но при ограниченном поступлении пищи инсулинорезистентность может сохраняться без нарушения углеводного обмена, избыточного веса или ожирения", — пояснила Гончарова.

По словам эндокринолога, подтвердить такое состояние только по внешнему виду невозможно. Для оценки используют специальные расчетные показатели, которые сопоставляют биохимические и гормональные данные конкретного пациента. Врач может назначить обследование после осмотра, если видит изменения веса, пищевого поведения или другие признаки, требующие проверки.

"Для людей с диагностированной или предполагаемой инсулинорезистентностью существуют специальные тесты. Используются расчетные определения HOMA-индекса и CARO-индекса. Это достаточно точные формулы, которые позволяют соотнести определенные биохимические и гормональные показатели в организме. По ним можно сказать, есть ли инсулинорезистентность в данный момент времени у конкретного человека", — отметила врач.

Если нарушение подтверждается, тактика зависит от исходного состояния пациента. Основная цель — снизить избыточную выработку инсулина и повысить чувствительность рецепторов к нему. В одних случаях достаточно питания и дозированных монотонных физических нагрузок, в других врач может подключить препараты.

"Если инсулинорезистентность имеется, мы рекомендуем определенные правила управления питанием. Это нужно, чтобы снизить выработку инсулина с одной стороны и повысить чувствительность рецепторов к инсулину с другой стороны. Существует несколько групп лекарств, которые химически повышают чувствительность рецепторов к инсулину. Они назначаются на курсовое лечение или на достаточно длительный период времени — это зависит от состояния пациента и его исходных данных", — заключила Гончарова.