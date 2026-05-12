Тревожность можно приглушить без сложных техник: мозгу нужен один сигнал из прошлого

Пересмотр старых сериалов может работать как вспомогательный способ снижения тревожности, потому что знакомые сюжеты возвращают человека к периоду, где ему было спокойно, комфортно и эмоционально безопасно. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian Девушка у телевизора

Абравитова пояснила, что такой способ может работать как психологическая поддержка. По ее словам, дело не только в сюжете фильма или сериала, а в личной связи человека с тем временем, когда он впервые смотрел любимую историю. Если этот период воспринимался как спокойный или счастливый, повторный просмотр помогает вернуться к этому эмоциональному состоянию.

"Это действительно действенный способ, потому что здесь работает ассоциативная память. Если фильм или сериал когда-то понравился человеку, он мог быть связан с более спокойным, счастливым или ресурсным периодом жизни. При повторном просмотре человек выбирает не случайный контент, а то, что имеет для него личное эмоциональное значение. При тревожности такой выбор помогает вернуться к состоянию, которое воспринимается как безопасное и успокаивающее", — сказала психолог.

Специалист отметила, что старые ситкомы и знакомые сюжеты создают для зрителя эмоционально комфортную среду. В ней не нужно сильно напрягаться, анализировать происходящее или ждать тяжелых поворотов. На фоне постоянного потока стрессовой информации такой просмотр может стать способом восстановления.

"Так человек возвращается к прошлому опыту, где ему было спокойно, комфортно и эмоционально безопасно. Это можно рассматривать как психотерапевтический прием, который действительно дает результат. Сюжеты старых ситкомов создают приятную и понятную среду, в которой не нужно сильно напрягаться или постоянно анализировать происходящее. На фоне большого потока стрессовой информации такой просмотр становится своеобразным островком, где человек может восстановиться и выдохнуть", — объяснила Абравитова.

При этом психолог подчеркнула, что пересмотр любимых сериалов не стоит воспринимать как полноценное лечение тревожности. Такой прием может помогать стабилизировать состояние, снижать напряжение и давать ощущение безопасности, однако он остается только дополнительным инструментом.

"Это метод, который прекрасно работает, но полностью вылечить тревожность он не поможет. Его стоит рассматривать как вспомогательный инструмент. Он может дать человеку передышку и вернуть ощущение комфорта. Но если тревожность серьезная и постоянная, одним просмотром старых сериалов проблему не решить", — заключила она.