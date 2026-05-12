Тревожность можно приглушить без сложных техник: мозгу нужен один сигнал из прошлого

Здоровье

Пересмотр старых сериалов может работать как вспомогательный способ снижения тревожности, потому что знакомые сюжеты возвращают человека к периоду, где ему было спокойно, комфортно и эмоционально безопасно. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Девушка у телевизора
Фото: Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian
Девушка у телевизора

Абравитова пояснила, что такой способ может работать как психологическая поддержка. По ее словам, дело не только в сюжете фильма или сериала, а в личной связи человека с тем временем, когда он впервые смотрел любимую историю. Если этот период воспринимался как спокойный или счастливый, повторный просмотр помогает вернуться к этому эмоциональному состоянию.

"Это действительно действенный способ, потому что здесь работает ассоциативная память. Если фильм или сериал когда-то понравился человеку, он мог быть связан с более спокойным, счастливым или ресурсным периодом жизни. При повторном просмотре человек выбирает не случайный контент, а то, что имеет для него личное эмоциональное значение. При тревожности такой выбор помогает вернуться к состоянию, которое воспринимается как безопасное и успокаивающее", — сказала психолог.

Специалист отметила, что старые ситкомы и знакомые сюжеты создают для зрителя эмоционально комфортную среду. В ней не нужно сильно напрягаться, анализировать происходящее или ждать тяжелых поворотов. На фоне постоянного потока стрессовой информации такой просмотр может стать способом восстановления.

"Так человек возвращается к прошлому опыту, где ему было спокойно, комфортно и эмоционально безопасно. Это можно рассматривать как психотерапевтический прием, который действительно дает результат. Сюжеты старых ситкомов создают приятную и понятную среду, в которой не нужно сильно напрягаться или постоянно анализировать происходящее. На фоне большого потока стрессовой информации такой просмотр становится своеобразным островком, где человек может восстановиться и выдохнуть", — объяснила Абравитова.

При этом психолог подчеркнула, что пересмотр любимых сериалов не стоит воспринимать как полноценное лечение тревожности. Такой прием может помогать стабилизировать состояние, снижать напряжение и давать ощущение безопасности, однако он остается только дополнительным инструментом.

"Это метод, который прекрасно работает, но полностью вылечить тревожность он не поможет. Его стоит рассматривать как вспомогательный инструмент. Он может дать человеку передышку и вернуть ощущение комфорта. Но если тревожность серьезная и постоянная, одним просмотром старых сериалов проблему не решить", — заключила она.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы
Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы
Экспортная эпопея в СССР: как советские автогиганты пытались завоевать Европу и почему проиграли
Миллионы из воздуха: как топ-менеджеры оборонного гиганта Анозит обманули государство
Ермака начали сливать свои же: коррупционный скандал ударил прямо по сердцу офиса Зеленского
Банковский кризис подкрался через дорогие кредиты: ключевая ставка ударила по самому слабому звену
Шаг до атомной бомбы: Иран доведет обогащение урана до предела в случае атаки США
Чистая энергия злаков: как правильно сварить рис, чтобы он был рассыпчатым и нежным
Спектакль окончен, интрига началась: куда пропала звезда Ворониных после ухода из театра
Ваша кошка не просто спит: ветеринары объяснили скрытые признаки тоски и стресса
Вдова Градского раскрыла тайны мужа перед смертью: почему она пилила маэстро
Ошибка в стакане: как найти ту самую живую воду и перестать страдать от отёков в жару
