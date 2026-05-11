Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ледниковый период в мае: ХМАО и Ямал столкнулись с рекордным погодным ЧП
Ценовой удар по Европе: как американские пошлины обескровливают автогигантов
Эффект домино в океане: как подгорающее дно ледников меняет климат планеты
Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы
Метаморфозы благосостояния: как дефицит рабочих рук изменил статистику Башкирии
Почки лопаются от давления как шарики: новый препарат обещает разорвать смертельный круг
Lada Vesta взлетела в цене, а в регионах нашли японца дешевле на целую зарплату — и он не развалится
Сокровища внутри скорлупы: в Китае нашли яйца динозавров, заполненные сверкающими кристаллами
Простой анализ крови предскажет риск смерти: учёные нашли молекулы, знающие будущее человека

Инфодемия быстрее вируса: как Таиланд борется с фейками о новой смертельной болезни

Здоровье

Новость о "новом коронавирусе" в Таиланде разлетелась по соцсетям быстрее, чем вирус по популяции рукокрылых. Пока конспирологи расчехляют теории о "лаборатории 2.0", доказательная медицина зевает. Министерство цифровых технологий Таиланда подтвердило: штамм есть, но паниковать рано. Это не сиквел пандемии, а рутинная находка вирусологов. Система мониторинга сработала штатно. Вирус живет в пещерах, а не в человеческих легких.

Штамм коронавируса SARS-CoV-2
Фото: wearecovert.com by Covert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Штамм коронавируса SARS-CoV-2

Биохимия угрозы: почему вирус "застрял" в лесу

Коронавирусы — это огромное семейство, а не одна конкретная болячка из 2019 года. То, что нашли у тайских летучих мышей, — зоонозная инфекция с низким потенциалом апгрейда до человеческого патогена. Чтобы вирус прыгнул на человека, его S-белок должен идеально совпасть с нашими рецепторами ACE2. Пока это как пытаться открыть замок от сейфа ключом от почтового ящика. Вирусологи отмечают низкую трансмиссивность: патоген ленив и плохо размножается.

"Обнаружение вируса у животных — это не начало эпидемии, а нормальная работа эпиднадзора. Летучие мыши — природный резервуар сотен вирусов, большинство из которых для нас безвредны", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Важно понимать: "новый" не значит "смертоносный". В мире дикой природы мутации происходят ежесекундно. Минцифры Таиланда и Центр по борьбе с фейковыми новостями сработали на опережение, чтобы купировать инфодемию. Пока нет ни одного случая передачи от животного к человеку, обсуждать клиническую картину — это гадание на кофейной гуще, а не наука.

Характеристика Тайский штамм (текущие данные)
Патогенность для человека Не зафиксирована
Трансмиссивность (заразность) Ниже, чем у SARS-CoV-2
Меры контроля Мониторинг диких популяций

Вакцины и кросс-реактивность: старая броня против новых штаммов

Один из главных страхов — бесполезность имеющихся прививок. Однако биология говорит об обратном. Если структура вируса сохраняет консервативные участки, антитела, полученные после вакцинации от ковида, могут обеспечить перекрестный иммунитет. Это не 100% защита от заражения, но надежный "бронежилет" против цитокинового шторма. Вакцинация остается единственным вменяемым способом профилактики тяжелых форм любых коронавирусных инфекций.

"На текущий момент угроза вспышки минимальна. Мы видим, что даже существующие платформы вакцин справляются с предотвращением тяжелых осложнений у схожих патогенов", — объяснила Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Вместо закупки масок и гречки стоит заняться плановой диспансеризацией. Крепкий иммунитет — это не результат приема фуфломицинов, а следствие нормального сна, отсутствия дефицитов и своевременных прививок. Вирусы были до нас и будут после. Наша задача — не давать им комфортную среду в виде хронического воспаления и убитой нервной системы.

"Для большинства людей риск столкнуться с этим вирусом равен нулю, если они не собираются ловить летучих мышей в джунглях Таиланда. Фокусироваться нужно на реальных угрозах — сезонном гриппе и ОРВИ", — отметила врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о тайском коронавирусе

Нужно ли отменять отпуск в Таиланд?

Нет. Вирус обнаружен в дикой природе. Туристические зоны и города эпидемиологически безопасны. Соблюдайте обычные правила гигиены.

Помогут ли обычные антисептики?

Да, оболочечные вирусы (к которым относятся коронавирусы) легко разрушаются спиртосодержащими растворами и обычным мылом.

Есть ли специфические симптомы у этого штамма?

Поскольку зараженных людей нет, симптоматика не описана. Предполагается, что она не будет радикально отличаться от известных респираторных инфекций.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, врач-инфекционист Светлана Полякова, врач общей практики Елена Морозова
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Новости спорта
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Популярное
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго

В мае ягодные кустарники особенно нуждаются в поддержке для закладки будущего урожая, и простой домашний метод поможет укрепить их корневую систему.

Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Пуля в голову его не взяла: история 30-метрового монстра, которого официально признала наука
Не выбрасывайте бабушкины серьги: 5 украшений из сундука, которые стали главным трендом 2026 года
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Последние материалы
Магия трех ложек: как превратить обычную сметану в гору сливочных ирисок
Секретный каркас: какие упражнения помогут сохранить упругие контуры груди
Ледниковый период в мае: ХМАО и Ямал столкнулись с рекордным погодным ЧП
Океан больше не справляется: почему 2025 год стал самым опасным в истории наблюдений за климатом
Забудьте о филлерах: 3 хитрости в макияже, которые делают губы объемными и сочными за 5 минут
Иллюзия перезагрузки: почему цифровой детокс оказался бесполезным плацебо для пользователей
Ценовой удар по Европе: как американские пошлины обескровливают автогигантов
Гречка по-новому: секретный ингредиент, который сделает кашу самой вкусной в вашей жизни
Инфодемия быстрее вируса: как Таиланд борется с фейками о новой смертельной болезни
Эффект домино в океане: как подгорающее дно ледников меняет климат планеты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.