Здоровье

Российские силовые ведомства подвели итоги масштабного этапа международной полицейской операции "Пангея", направленной на борьбу с теневым рынком медикаментов. В ходе совместных рейдов МВД, ФСБ, таможенной службы и Росздравнадзора по всей стране были выявлены многочисленные факты нелегальной торговли лекарствами и наркотическими средствами через интернет-площадки. Силовикам удалось пресечь более 700 правонарушений, результатом которых стало изъятие фальсификата и запрещенных веществ на рекордную сумму в 657 миллионов рублей.

Фото: freepik.com by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Особое внимание оперативники уделили южным регионам: в Волгоградской и Ростовской областях вскрыли масштабную схему реализации препаратов по поддельным рецептам. Правоохранители обнаружили более 1,6 тысячи фиктивных бланков, а в ходе обысков у подозреваемых, среди которых оказались руководители аптечных сетей и менеджеры, изъяли технику и активы на 140 миллионов рублей. Как соообщают "Вести Подмосковья", по данному факту уже возбуждена серия уголовных дел против административного персонала и бухгалтерии фармацевтических организаций.

Цифровой мониторинг в рамках операции охватил сухую статистику: специалисты проанализировали почти 10 тысяч веб-ресурсов, четверть из которых была заблокирована за торговлю контрафактом. Помимо сетевой активности, полиция проверила свыше 1,3 тысячи международных посылок, выявив сотни административных проступков. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что операция "Пангея" ежегодно координируется Интерполом и ВОЗ для нейтрализации глобальных угроз, связанных с распространением небезопасных медицинских изделий. Подобные биологические риски часто сравнимы с тем, как хантавирус угрожает здоровью людей при контакте с необработанной средой.

"Незаконный оборот сильнодействующих веществ часто маскируется под обычную доставку, что создает иллюзию безопасности для конечного потребителя", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы об операции "Пангея"

Что является главной целью операции "Пангея"?

Это глобальная инициатива Интерпола по пресечению онлайн-продаж поддельных и незаконных лекарственных препаратов, а также медицинских изделий, представляющих угрозу для жизни.

Сколько уголовных дел было возбуждено в России в этот раз?

По результатам проверок следственные органы инициировали 176 уголовных дел, связанных с оборотом наркотиков и фальсифицированных медикаментов.

Какая сумма ущерба была предотвращена?

Из незаконного оборота изъяли продукцию на общую сумму 657 миллионов рублей, предотвращая попадание опасных веществ к гражданам.

Как часто проводится данное мероприятие?

Операция проводится ежегодно при поддержке Всемирной организации здравоохранения и объединяет усилия правоохранителей из десятков стран мира.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
