Цветная революция в дениме 2026: как Дарио Витале перевернул моду и заставил мир сиять

В сезоне весна-лето 2026 мировая индустрия денима переживает тектонический сдвиг, инициированный Дарио Витале. Дизайнер, проработавший креативным директором Versace всего один сезон, сумел сместить фокус с обсуждения кроя на радикальную работу с цветом.

Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова is licensed under publiс domain Девушка в рубашке и джинсах

На подиумах классический индиго уступил место экспрессивной палитре: от сочного клубничного до глубокого кобальтового. Этот тренд моментально вышел за пределы молодежного сегмента, став востребованным среди зрелой аудитории, ценящей вещи из 90-х и новое прочтение статусности.

Концепция Витале строится на убеждении, что именно насыщенность пигмента, а не фасон, определяет сегодня актуальность образа. Высокая посадка и прямые силуэты в кобальтовом исполнении стали визитной карточкой коллекции, которую быстро адаптировали инфлюенсеры.

Например, модный редактор Джулия Хоббс продемонстрировала алый вариант денима, а Анастасия Миронова интегрировала в гардероб травянисто-зеленые бриджи.

Как отмечает "Петербург2", подобная "цветная революция" в джинсовой моде позволяет освежить имидж и проявить индивидуальность без потери привычного комфорта.

Тенденцию поддержали и другие крупные игроки рынка: Burberry представил розовые "канадские смокинги", а Dior предложил сочетать бэгги цвета пиона с нейтральным верхом. В мужском сегменте доминируют лимонные и желтые оттенки, которые Витале рекомендует носить с ретро-сандалиями и цветными сорочками.

Несмотря на недавнюю популярность приглушенного "камуфляжного" стиля, который транслировали Acne Studios в кампейне с Кайли Дженнер, нынешний запрос аудитории направлен на яркость и трансляцию жизнерадостности через одежду.

"Инвестиция в цветной деним — это самый быстрый способ осовременить базовый гардероб, но важно помнить о балансе: яркий низ лучше всего уравновешивать спокойными фактурами или классическим жакетом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Для тех, кто работает в офисе, дизайнеры предусмотрели более сдержанные, но не менее эффектные вариации. Хотя яркие бэгги лидируют в стритстайле, офисный деним в пастельных или глубоких благородных тонах становится полноценной альтернативой костюмным брюкам.

Правильная смена акцентов с помощью всего одной цветной пары позволяет трансформировать привычный облик, делая его динамичным и соответствующим духу времени.

Ответы на популярные вопросы о цветных джинсах

Какой цвет джинсов самый модный в 2026 году?

Ключевыми фаворитами сезона стали кобальтовый синий, сочный клубничный, травянисто-зеленый и яркий лимонный оттенки.

С чем сочетать яркий деним, чтобы не выглядеть слишком пестро?

Дизайнеры советуют комбинировать акцентные джинсы с рубашками землистых оттенков, классическим голубым денимом или базовыми белыми футболками.

Подходят ли цветные джинсы для делового стиля?

Да, при выборе моделей прямого кроя в более глубоких или пастельных тонах они могут заменить привычные брюки в рамках нестрогого дресс-кода.

Действительно ли крой в новом сезоне менее важен, чем цвет?

Согласно концепции Дарио Витале, актуальность образа теперь диктует именно пигментация ткани, хотя прямые фасоны остаются наиболее универсальной базой.

