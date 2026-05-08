Цветная революция в дениме 2026: как Дарио Витале перевернул моду и заставил мир сиять

Здоровье » Красота

В сезоне весна-лето 2026 мировая индустрия денима переживает тектонический сдвиг, инициированный Дарио Витале. Дизайнер, проработавший креативным директором Versace всего один сезон, сумел сместить фокус с обсуждения кроя на радикальную работу с цветом.

Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова is licensed under publiс domain
На подиумах классический индиго уступил место экспрессивной палитре: от сочного клубничного до глубокого кобальтового. Этот тренд моментально вышел за пределы молодежного сегмента, став востребованным среди зрелой аудитории, ценящей вещи из 90-х и новое прочтение статусности.

Концепция Витале строится на убеждении, что именно насыщенность пигмента, а не фасон, определяет сегодня актуальность образа. Высокая посадка и прямые силуэты в кобальтовом исполнении стали визитной карточкой коллекции, которую быстро адаптировали инфлюенсеры.

Например, модный редактор Джулия Хоббс продемонстрировала алый вариант денима, а Анастасия Миронова интегрировала в гардероб травянисто-зеленые бриджи.

Как отмечает "Петербург2", подобная "цветная революция" в джинсовой моде позволяет освежить имидж и проявить индивидуальность без потери привычного комфорта.

Тенденцию поддержали и другие крупные игроки рынка: Burberry представил розовые "канадские смокинги", а Dior предложил сочетать бэгги цвета пиона с нейтральным верхом. В мужском сегменте доминируют лимонные и желтые оттенки, которые Витале рекомендует носить с ретро-сандалиями и цветными сорочками.

Несмотря на недавнюю популярность приглушенного "камуфляжного" стиля, который транслировали Acne Studios в кампейне с Кайли Дженнер, нынешний запрос аудитории направлен на яркость и трансляцию жизнерадостности через одежду.

"Инвестиция в цветной деним — это самый быстрый способ осовременить базовый гардероб, но важно помнить о балансе: яркий низ лучше всего уравновешивать спокойными фактурами или классическим жакетом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Для тех, кто работает в офисе, дизайнеры предусмотрели более сдержанные, но не менее эффектные вариации. Хотя яркие бэгги лидируют в стритстайле, офисный деним в пастельных или глубоких благородных тонах становится полноценной альтернативой костюмным брюкам.

Правильная смена акцентов с помощью всего одной цветной пары позволяет трансформировать привычный облик, делая его динамичным и соответствующим духу времени.

Ответы на популярные вопросы о цветных джинсах

Какой цвет джинсов самый модный в 2026 году?

Ключевыми фаворитами сезона стали кобальтовый синий, сочный клубничный, травянисто-зеленый и яркий лимонный оттенки.

С чем сочетать яркий деним, чтобы не выглядеть слишком пестро?

Дизайнеры советуют комбинировать акцентные джинсы с рубашками землистых оттенков, классическим голубым денимом или базовыми белыми футболками.

Подходят ли цветные джинсы для делового стиля?

Да, при выборе моделей прямого кроя в более глубоких или пастельных тонах они могут заменить привычные брюки в рамках нестрогого дресс-кода.

Действительно ли крой в новом сезоне менее важен, чем цвет?

Согласно концепции Дарио Витале, актуальность образа теперь диктует именно пигментация ткани, хотя прямые фасоны остаются наиболее универсальной базой.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Чёрное золото рождается прямо в куче: простая закваска ускоряет компост и даёт результат за 14 дней
В ночь на 8 мая в Ормузском проливе произошел масштабный боевой инцидент между ВМС США и силами Ирана.

